Antes morir que pecar

Hace unos días, una persona amiga me preguntaba si conocía al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya que es diplomático y por tanto «colega mío». Me lo preguntaba extrañada porque había tenido una mala experiencia con él y le parecía impropio de un diplomático. ¡Como si no hubiese diplomáticos insensatos y mediocres! Estamos hablando del mismo ministro que declinó la invitación para asistir a la reapertura de Nôtre Dame porque tenía entradas para el circo con sus hijos. Lo cierto es que el ministro (de Sumar), no lo olviden, dio una rueda de prensa y dijo textualmente: «En Sumar tenemos muy claro que la solución a esta crisis no pasa por entregar el Gobierno de este país al partido de la ‘Gürtel’ y de la extrema derecha». No sé quién le inspiró semejante disparate.

Yo creía que el Gobierno lo deciden los electores con sus votos, no los partidos como si el Gobierno fuese una propiedad que puede estar en venta o no. ¿No se ha enterado Urtasun de qué va esto? Me extrañaría, creo que la mente de un diplomático puede alcanzar a entender que el Gobierno no tiene propiedad. ¿Acaso lo ve como una carrera de relevos en la que hay que estar en perfecta sincronización con el relevista para continuar? Es antidemocrático e inaceptable argumentar que no puede caer el gobierno porque entonces gobernaría la derecha. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué incumple el Gobierno el mandato constitucional y no lleva los presupuestos al parlamento?

Porque no tiene mayoría para aprobarlos. Si no hay una verdadera mayoría para gobernar, digo yo que habría que dar un paso al lado y probar una mayoría distinta o dejar que otros lo intenten. El Gobierno no convoca elecciones porque las perdería (Sánchez y Urtasun, dijeron). Si es así, quiere decir que no tiene ni mayoría en el Parlamento ni mayoría social. Sin embargo, el presidente dice que quiere continuar con su mayoría progresista. ¿Lo dice por la novedosa forma de corrupción o por la presencia de Bildu y de Junts en esa mayoría? Si es verdad que tiene una mayoría para gobernar, ¿por qué rechaza rotundamente convocar elecciones? No tiene sentido.

Urtasun está en Sumar y Sumar está en el Gobierno y en la oposición a la vez. No tiene ningún punto en común con el partido de Sánchez en materia de seguridad, pero da igual. A menudo su líder, Yolanda Díaz, urge al Gobierno a dejar de hacer algo. Pero si el Gobierno es ella. Es en la reunión del Consejo de Ministros donde tiene que mostrar sus discrepancias.

¿Antes morir que pecar? Ah no, es al revés. Antes pecar (permitir la corrupción del PSOE) que morir (permitir el Gobierno de otra mayoría).