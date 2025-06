Declaracions feixistes

Esperanza Aguirre, ex de moltes coses dins el PP i una persona que protagonitza una determinada visió del que ha de ser el PP, molt aliada amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Díaz Ayuso, acaba de fer unes declaracions tremendes. Assenyala que fou millor la dictadura franquista que la Segona República, sense que doni moltes més explicacions, tot i que es poden intuir. Hi ha, pel que es veu al món, un corrent de pensadors i polítics que volen sistemes autoritaris i dictatorials front als democràtics, sempre des d’una posició de privilegi i de força. Això fa que s’hagin tret la careta i que diguin que les dictadures no són tan dolentes perquè permeten fer el que volen una gent molt creta, front a les decisions de la població. En aquestes altures, dir que un règim democràtic, sorgit de la voluntat de la gent mitjançant unes eleccions, és pitjor que una dictadura sorgida d’un cop d’Estat i generant una guerra civil terrible, és d’una frivolitat que fa calfred. Sobretot si el que es diu prové d’una persona que ha estat en molts alts càrrecs en aquest país i que, endemés, va arribar al poder a la Comunitat de Madrid a través d’una operació fraudulenta (el tamayazo) de compra de diputats, quan el guanyador havia estat el partit socialista. El que ha dit Aguirre enllaça amb aquest avenç de les idees d’extrema dreta que dominen cada vegada més el panorama polític, amb la idea de promoure malestar social i sensació de desgavell. Una dictadura, pensen ells, seria molt millor perquè aportaria ordre, un ordre que seria terrible per a la llibertat d’expressió, entre d’altres coses. Veiem ara mateix com als Estats Units s’ha creat a Califòrnia un ambient de desordres importants, a causa de les polítiques de Trump, un mil·lionari amb el què Aguirre es sent molt còmode, com amb en Milei d’Argentina. Tots fan part d’aquesta tendència de negar drets a la gent i afavorir els rics, sempre amb una visió dictatorial, un ordeno y mando. És altament preocupant i el problema és que va calant en franges de gent, sobretot els homes joves, que compren aquest discurs, se’l fan seu. És un discurs que nega el canvi climàtic i la violència contra les dones i fomenta l’odi als immigrants. Això darrer és el que fa que a Los Àngeles es produeixin les protestes. L’ordre de Trump de fer fora els immigrants i els seus descendents, que molts d’ells porten molts anys als Estats Units, provoca una reacció que ha promogut un fet insòlit: l’enviament de tropes a la ciutat per reprimir els protestants. Les declaracions d’Aguirre, que altres del PP aplaudeixen, no fan més que empitjorar les coses, provocar desunions i alterar la convivència democràtica. No és el mateix reivindicar la memòria històrica que una dictadura militar que provocà milers de torturats, morts i desapareguts. Tant de bo la població fos conscient i votàs en conseqüència.