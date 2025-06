Cuando uno lee las noticias a diario tiene la sensación de que los gobiernos –estatal, autonómico, isleño y local– van dando tumbos, tomando decisiones a salto de mata, muchas veces guiados por la urgencia de un titular o de la chorrada trending topic del momento. No hay un proyecto serio, meditado, sobre qué tipo de sociedad queremos para dar los pasos conscientes y consistentes que nos conduzcan hacia ella. Ahora que se habla de cambiar el modelo productivo –no sé si será ya demasiado tarde, a la vista del sistema educativo que tenemos–, a los del Govern de Marga Prohens se les ocurre potenciar el Parc Bit, que languidecía de mala manera desde hace años. La idea genial consiste en construir allí viviendas –en formato coliving– para atraer el talento científico o tecnológico hacia nuestra Isla. El proyecto hace aguas por todas partes, aunque a priori pueda parecer de lo más moderno, creativo y prometedor. Y el principal agujero es, como suele serlo siempre en este país, que aquí el talento no se paga, el cerebro no es algo que se valore especialmente. Bien al contrario, por eso los jóvenes talentosos, que se han dejado la piel para formarse y alcanzar cotas de excelencia en España, emigran a tierras más fértiles. Porque un genio que trabaja ahora mismo en el CSIC gana poco más de mil euros. Y eso, lógicamente, espanta a cualquiera. La idea de Prohens de ofrecer coliving para estos jóvenes con enorme potencial no viene más que a constatar que les van a pagar una mierda y no podrán acceder a una vivienda en condiciones. Por eso tendrán a su disposición un flamante cuchitril muy cuqui y moderno, pero piso compartido al final. Otra prueba de que el futuro es negro incluso para los más inteligentes.