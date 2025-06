Lo que usted está leyendo está escrito, como pronto, desde ayer, y aunque pareciera un movimiento arriesgado hablar del Gobierno así cómo está el patio, no hay peligro si hablamos de Pedro Sánchez. Porque es evidente que de ésta se va a salir y que el informe de la Guardia Civil con Santos Cerdán de prota se lo va a llevar por delante. No obstante, resistirá mucho más que cualquier otra víctima política agonizante. Bajará su respiración al límite, pero caerá. Viajará al ostracismo no empujado por la oposición, que hace su trabajo, ni por sus socios, que aguantan el chaparrón con un careto de estupefacción extrema, sino porque los suyos, seguramente los más cercanos, no van a soportar el bochornoso panorama que acecha. Quien a hierro mata a hierro muere, y la corrupción oxida todo lo que toca, tarde o temprano acaba corroyéndose y finalmente, se rompe. Es de admirar la jeta del trío maravillas que acompañaba a Sánchez en su carrera electoral de las primarias. Debieron pensar, después, que todo el monte es orégano. Se embriagaron de poder, se vinieron arriba, cómo se suele decir. En fin, que asistimos al final del Sanchismo, en contra de su más absoluta voluntad, a pesar de que, en el último tramo, los que sostendrán el cuchillo clavado en su espalda serán los suyos. Es como siempre, como en todas partes. Se olvidó de que es mortal.