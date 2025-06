Una historia increíble (o no)

Mis mañanas sineueres abarcan mucho más que las crónicas del mercado. Una de estas semanas me encontré con un conocido que me ofreció presentarme a «un personaje muy interesante». Quedamos en vernos en el Triquet. Nuestro invitado me rogó que no publicase su nombre y mucho menos su fotografía. «Ahora que el antisemitismo campa de nuevo por Mallorca no quiero correr riesgos».

A principios de 1968, con Franco vivo y coleando, existió en Palma el primer restaurante kosher de España. La entonces incipiente comunidad judía de la Isla –formada solo por extranjeros– llegó a un acuerdo con el mítico Hotel de Mar para instalar allí un restaurante en el que se seguían estrictamente las leyes de la dieta judía. Un rabino de bendita memoria, Salomón Ben Sabat, era el máximo responsable. Dicho personaje contrató a un tal Alex Kesselman como supervisor, ya que el rabino no podía permanecer permanentemente en Mallorca. El género destinado al restaurante judío mallorquín era adquirido en Holanda. Además, el Ayuntamiento de Palma permitió el uso de una sala del matadero municipal para el correcto sacrificio de los animales. Los viernes en la anochecida un salón del Hotel de Mar se convertía en sinagoga. Tras el culto del kabalat shabat tenía lugar la preceptiva cena, celebrada según la más estricta ortodoxia. «Algunos viernes –explicaba mi confidente– vi por allí a personalidades de talla mundial, como el mismísimo Henry Kissinger o la famosa actriz Liz Taylor. Eran cenas multitudinarias, con judíos llegados de todo el mundo. Camilo José Cela y Joan Miró fueron a veces invitados. Kesselman era un supervisor implacable y no dejaba pasar ni una. Se imprimía el menú en inglés y en hebreo con la fecha del año judío correspondiente. El flujo de grupos norteamericanos e israelíes era constante y el ambiente de aquellas noches absolutamente entrañable». Actualmente, casi sesenta años después, los judíos residentes o visitantes en Mallorca tienen prácticamente imposible observar de manera estricta las leyes del kashrut. Se hace lo que se puede y se puede poco. Y los testigos de aquella etapa dorada ni siquiera pueden dar a conocer sus nombres. Miedo y carencias, eso es lo que hay.