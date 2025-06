Desde hace más de cincuenta años, pertenezco a una sociedad secreta tan extraordinariamente secreta que todavía no conozco su nombre (la llamamos Sociedad Secreta, sin más), ni su sede social, ni a ninguno de sus miembros, ni mucho menos cuál es su propósito caso de tenerlo. Normal que no hayan oído hablar de ella, pues es tal su ocultismo que desde el siglo XVI desconocer todo lo referente a la Sociedad Secreta forma parte de sus ritos de iniciación, y es requisito indispensable para pertenecer a ella.

Todo nuevo miembro se juramenta para mantener el secreto, y esta regla no tiene excepciones, de manera que si en un encuentro casual y fortuito alguien intuye o sospecha que otro alguien podría ser miembro de La Sociedad, lejos de realizar gestos simbólicos o establecer contacto mediante esotéricas contraseñas, se hace el distraído y procura ocultar esa intuición. Eso es ocultismo, sí señor. A mí nunca me han descubierto en más de medio siglo. Y aunque a veces he creído identificar a algún colega secreto, tal vez de alto rango, su comportamiento hostil me lo ha quitado de la cabeza enseguida.

Claro que eso es precisamente lo que hacemos todos en esos casos, por razón de nuestro juramento. Algo me dice que esta sociedad es muy importante, puede que esté salvando al mundo, y para ello es decisivo que siga siendo secreta. Así que el encuentro fortuito se queda en conjeturas. Conjeturar sí que podemos, por conjeturar no se pierde nada. Por ejemplo. Mi hijo me pasó un libro estupendo y totalmente desquiciado, La leyenda de los ciclistas del hilarante escritor serbio Svetislav Basara, que mira por dónde trata de una asombrosa hermandad secreta de ciclistas, muy esotérica, cuya misión sería cambiar el curso de la historia, y cuyos miembros no se comunican entre ellos.

Lo estoy pasando muy bien con este libro, y aprendiendo mucho, por lo que inevitablemente conjeturé si la sociedad secreta a la que pertenezco no será esta de los ciclistas, y en consecuencia, que el serbio loco se ha ido de la lengua, divulgándola. Decidí que no, porque en tal caso la Sociedad Secreta ya no existiría, y eso lo notaríamos. Por desgracia, conjeturé más. ¿Y si sí que lo estoy notando?