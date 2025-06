Desdichados madrileños

Andan las aguas revueltas en Madrid. Los números no le cuadran al PP a la hora de contar manifestantes -será que eso de las matemáticas quien lo controlaba era Bárcenas- y ahora sabemos que lo del caso Calvià y sus grabadoras era un juego de niños comparado con Cospedal, Villarejo y M.Rajoy, la policía patriótica contra Cataluña, etc. Ayuso ha descubierto que las lenguas cooficiales no son españolas, ergo los lugares en las que los hablamos tampoco somos España.

En la bancada socialista tenemos a Leire jugando a hacer la espía, surrealistas ruedas de prensa, los prostíbulos del suegro y un montón de expedientes pasando por los juzgados mientras Europa va diciendo que ni si ni no ni todo lo contrario al catalán y a la ley de amnistía. En Madrid han descubierto ahora que no les quieren servir cafés porque prefieren servir a los turistas. En esto, ven, en Mallorca llevamos 25 años de ventaja.