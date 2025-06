Tengo una historia de amor odio con los helados de cucurucho, esos de bola de crema y barquillo. Sin llegar al rango de icono del verano -como sí lo son los cortes, esos cortes que siguen conservando el sabor a infancia y calle de las tardes de julio o agosto-, los helados de cucurucho son, a la vez, un placer y una amenaza. Ocurre un poco lo mismo (con los helados de cucurucho) que con esos debates sobre el turismo y la masificación.

Se critica cuando las multitudes y los agobios vienen de fuera pero colaboramos a ella al viajar aunque sea solo a las fiestas patronales del pueblo vecino. Por eso, por esa doble naturaleza de las cosas y las contradicciones que pueden llegar a generar, tiemblo cuando voy andando por la calle y veo paseantes -que generalmente tienen pinta de turista- con un helado en las manos. Me aparto de manera instintiva -a veces lo logro y otras no, pues suelen ser en calles peatonales del centro- para no chocarme con ellos en momentos de especial aglomeración.

Temo que la bola de su helado (o barquillo y helado todo en uno) termine en mi camisa o en mi pantalón. Es cierto que quien a veces anda con despiste puedo ser yo y eso haga que provoque el choque. Pero es que, incluso, he visto a gente con el helado en una mano y en la otra un móvil. Y ya sé por experiencia que esos productos que quitan manchas en seco nunca funcionan. Que la mancha no se termina nunca de ir y que siempre queda un cerco que no desaparece hasta que pasas la ropa por la lavadora. Un día tendré que meterme en internet a uno de esos tutoriales (qué palabra, tutoriales) que explican cómo quitar manchas en seco. Los helados en tiempos de saturación turística, en fin. Hay días que me entran ganas de pedirme uno y pasearme a callejear. Y otros, en los que huyo de quienes han tenido antes esa misma idea. Vivo en una eterna contradicción.