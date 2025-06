La manifestación

El otro día rebuscaba entre los cajones tratando por encontrar una cafiaspirina que me aliviara un dolor de cabeza inhumano. Sin embargo, apareció una caja de cápsulas que tomé hace tiempo y cuyos beneficios, me dijo un farmacéutico, eran muy buenos para el crecimiento de las uñas y a su vez fortalecer el cuero cabelludo. Su mensaje tenía una carga de seguridad que me ganó e inicié el tratamiento. Al cabo de mes y medio tenía las uñas como las del actor Hugh Jackman en la película Lobezno y la cabeza como el novicio de Guillermo de Baskerville en la película El Nombre de la Rosa. Es decir, la expectativa se quedó solo a la mitad.

La fuerza de la cápsula se repartió entre las uñas que, sinceramente, no creo que sirvan para mucho y la fuerza no llegó al pelo. Por eso casi siempre me pongo expectativas bajas en según qué cosas. Por ejemplo, cada verano inicio un régimen absurdo engañándome a mí mismo, pero en esta ocasión empecé por la comida trampa. Cada año la dejo para el séptimo día, y en esta ocasión empecé por el primero. Al día siguiente había aumentado unos gramos pero al menos no me preocupó no cumplir con la expectativa. El domingo el PP organizó una manifestación en el centro de España, bien en el centro, y acudió la gente que acudió.

El PP no sabe que la gente no está para manifestaciones multitudinarias porque sus prioridades un domingo por la mañana son otras por mucho que les irrite Sánchez y sus cloaqueros. He escuchado a periodistas de izquierda calificar de fracaso la llamada de Feijóo, puede ser, pero yo me pregunto porqué ahora que Sánchez está en hora bajas no se organiza una a su favor. Seguramente porque no acudiría ni Bolaños. Les ocurriría lo mismo que a mí con la vitamina que debía fortalecerme el pelo, se quedaría muy por debajo de la expectativa.