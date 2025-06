Larvas, heces y horror: de la granja a la mesa

Primero fueron Évole e Igualdad Animal con las escalofriantes imágenes de la granja porcina de Murcia que producía para El Pozo, que algún cargo público e incluso algún veterinario presuntamente untado se apresuró a negar. Como si las grabaciones de hembras inmovilizadas en espacios minúsculos para amamantar sin descanso, cerdos moribundos, con enormes hernias o úlceras y devorando cadáveres no fueran suficientes para ilustrar con detalle el infierno. Imposible que fuera un montaje. Menos mal que la IA no había aterrizado.

El juicio contra los hermanos propietarios se repetirá en septiembre. Después, Observatorio de Bienestar Animal denunció la presencia de ratas, larvas, heces, cerdos gravemente heridos y canibalismo en otra granja porcina de Burgos, de nuevo con el testimonio de un vídeo. La explotación, con sello de bienestar animal, es propiedad del alcalde del municipio. En la misma provincia, la misma ONG reveló otro caso de horror un año después. Idénticas atrocidades; imágenes aterradoras.

El turno le ha llegado ahora a Mallorca. Otra instalación con certificado de burla y engaño, que además recibió fondos europeos. Las asociaciones ARDE y Satya Animal lo han documentado: gallinas calificadas de camperas sin salir de unas instalaciones putrefactas, conviviendo con decenas de cadáveres en descomposición, ratas y erizos. Suciedad, agonía y muerte.

Las asociaciones animalistas son las que denuncian heroicamente y asumen una función que es obligación de la administración, que parece mirar hacia otro lado. No hay inspecciones serias ni suficientes, quizá no interesa porque el sistema no puede desmontar los tinglados que se retroalimentan. Qué más da, si sólo son gallinas, cerdos y ovejas que no sienten ni padecen, que se explotan sin importar su sufrimiento, y a los que sólo vemos como manjar que supera el alimento, porque hemos pasado del sustento a la pijería gastronómica cuyo exceso llega a la indecencia.

Los escándalos destapados deben ser una porción mínima de la realidad, pero bastan para deducir que puede ser una práctica habitual, pese a suceder en un país con legislación que supuestamente castiga el maltrato animal. Habrá cientos, pero no se desvela. No interesa investigar. Y cuando hay evidencias, como mucho se aplica una multa que engorda arcas públicas, sin ejecutar cierres, optando por sacrificio masivo, desproveyendo de valor la vida, sólo cuantificada en términos económicos.

Hablamos de delitos de salud pública, pero también de manipulación y engaño. Y de carencia de una mínima compasión hacia el animal que esclavizamos y matamos para nuestro consumo. Y el desprecio a dar un trato digno evidencia una bajeza moral muy preocupante, además de una gran estulticia. Recordemos al gran genio Einstein: «Si un hombre aspira a una vida justa, su primer acto de abstinencia es no dañar a los animales».