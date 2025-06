Alo mejor ahora mismo, mis lectores están pensando dos cosas: la primera, que ya era tiempo de que yo escribiera una de mis columnas acerca de tan espinoso y electrizante asunto, y la segunda, algo así como «¿pero cómo no se me ocurrió antes?». Porque sí, ahora mismo, todo el mundo parece estar usando la mal llamada ‘inteligencia artificial’ (IA) para preguntarle cualquier cosa, desde que le aclare los ingredientes para una receta hasta por qué calle debe ir para encontrarse con la vecina más adecuada para chafardear, así que no es descabellado ni mucho menos que más de una (y más de dos) personas le estén preguntando acerca de asuntos relacionados de forma total o directa con el Eros, que irán desde las trivialidades más obvias acerca de formas y tamaños hasta complejidades de tipo postural o estimulante.

Y lo digo en serio: creo que esto es algo que debería preocuparnos un poquito, no tanto porque semejante cacharro se haga con el control de nuestras vidas como si esto fuese una (mala) película de ciencia ficción, sino porque está comprobado de sobra que los asistentes virtuales (un nombre mucho más correcto, como bien opinan mis amigos informáticos) no lo saben todo, y lo que es peor, se inventan lo que no saben en base a lo que tú les digas y cómo. Así que si están pensando en dejar la educación sexual en manos de semejante herramienta (cosa que, estoy seguro, no se le había ocurrido a nadie hasta ahora), yo que ustedes no acabaría de fiarme del todo.