Proliferan estos días los comentarios en prensa y en las redes sociales sobre el caso del chaval violado por sus compañeros en un colegio concertado de Valencia. El tema es tan escabroso y repugnante que pone los pelos de punta. Chicos entonces de trece años -los hechos ocurrieron en 2023 y se han conocido ahora- que, no satisfechos con hacer bullying a su compañero de forma recurrente, terminan por someterlo a vejaciones sexuales grupales y a una violación durante una excursión. El acoso escolar se mantuvo mucho tiempo y, curiosamente, nadie vio nada. Ni los otros muchachos, ni los profesores, ni los padres.

Lo terrible es que esta es la actitud habitual entre los implicados en un asunto que nadie quiere afrontar con valentía. Porque la ley no te ampara. Aprobada por Aznar hace un cuarto de siglo, viene a considerar ángeles sin culpa ni pecado a los seres humanos que aún no han cumplido los catorce años, aunque todos sabemos que son capaces de las peores atrocidades. De hecho, aquella legislación buenista surgió como respuesta a un incremento de delitos cometidos por menores. Recordemos que en aquel momento las redes sociales y los teléfonos móviles inteligentes no existían.

Ahora, pongamos en manos de los niños estas herramientas sin ningún control 24/7 y ya tenemos el resultado: pornografía violenta normalizada y trasladada a la vida real. Como suele ocurrir en estos casos, ha sido la víctima y sus hermanos pequeños -a los que quiso proteger guardando silencio, como le exigían sus violadores- los que han abandonado ese colegio, mientras los agresores siguen allí tan ricamente, imagino que aterrorizando al resto. Esta es la sociedad que hemos creado y estos jóvenes representan el futuro.