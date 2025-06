Una sutil discriminación

El ‘edadismo’ es un neologismo derivado de ‘edad’ y el sufijo ‘-ismo’, de relativa reciente aparición en sociedad. Fue acuñado por primera vez por Robert Neil Butler, un geriatra y escritor estadounidense, en su libro Ageism: Another Form of Bigotry publicado en 1969. Término que se usa para referirse a la discriminación por razón de la edad, que puede manifestarse de diferentes formas. Pues se trata de una serie de actitudes y comportamientos que se ven a menudo como ‘normales’, con la vaguedad que impone ese adjetivo, usado cuando una cosa o situación se halla en su estado ‘natural’; otra ambigüedad con la que a menudo se puede definir una cosa y su contraria. Empezando ésta por la imagen estereotipada que a menudo tienen de sí mismos los propios miembros del colectivo discriminado.

Atreviéndome a decir que esta discriminación empieza ya con la propia imagen. Ya que en la visión edadista incurren a menudo los propios interesados; muchos de los cuales no se sienten demasiado incómodos con esta discriminación, ya que no la perciben como tal o no les afecta lo que algunos pensamos que debiera afectarles.

El edadismo se pone de manifiesto, pudiendo detectarlo, en múltiples situaciones y circunstancias, que van desde el mero lenguaje que ya lo delata, hasta no ofrecer ciertos tratamientos médicos a personas debido a su avanzada edad y no en función de su estado real de su salud. Pasando por la que se pone en evidencia cuando alguien, desde detrás de una mesa o una ventanilla de una oficina, al atender a una persona mayor adopta un lenguaje infantilizado, levantando ligeramente la voz al suponer al interlocutor, sin constatación alguna, duro de oído y de entendimiento; adoptando actitudes insólitamente condescendientes, por considerar en su fuero interno que las personas mayores son incapaces de entender lo que le debe explicar.

Suponiendo que la capacidad de comprensión de los mayores es inferior por el mero hecho de la edad. Y una infinidad de otros detalles, tales como no invitar a mayores a determinados eventos por suponer, sin prueba alguna, que no disfrutaran por no poder participar. No siendo descartable sin embargo que, de participar, su intervención fuera la más brillante.