Influències medievals

Sense saber com ni per què, un bon dia els influencers arribaren per il·luminar i amenitzar les nostres avorrides vides, i aquí continuen, creixent i multiplicant-se. Enjorn en coneixerem el subgremi dels gorrers d’hotels i restaurants, que exigien gratuïtat a canvi de promoció, i en poc temps n’aparegueren d’altres més perillosos, promotors de dietes màgiques i amics de l’automedicació o altaveus sense vergonya i per igual de l’estilisme ultradretà, la negació dels crims de guerra i del canvi climàtic.

I també els innombrables devots de les selfies preses en llocs perillosos que han anat fent història per llur estupidesa: fa poc la sèrbia Tijana Radonjic morta fent parasailing a Montenegro; la russa Inessa Polenko morta a un mirador de Geòrgia (EEUU); l’estrella de TikTok i rapera Victoria Lerman, de 32 anys «bullida fins a la mort» a la banyera de casa seva; l’influencer d’esports extrems David E. Villarreal estavellat amb bicicleta pel vessant d’un volcà; l’influencer Efecan Kultur mort per seguir la tendència Mukbang, que consisteix a menjar quantitats excessives d’aliments davant la càmera; la instagramer Aanvi Kamdar caiguda a un congost de 90 metres mentre gravava un vídeo; les influencers Aline Tamara Moreira i Beatriz Tavares ofegades en un naufragi després de negar-se a portar armilles salvavides perquè els arruïnava les selfies i el bronzejat; el youtuber Wirot Arayankeht atropellat per un tren mentre gravava a un pont a Tailàndia; el britànic de 21 anys mort per la pala del rotor d’un helicòpter llogat a Míkonos...

Però sempre hi ha una passa més, com ha revelat la investigació de The Guardian que denuncia que més de la meitat dels vídeos més populars que ofereixen consells sobre salut mental a TikTok «contenen informació errònia, amb un llenguatge terapèutic mal utilitzat, solucions ràpides i afirmacions falses». La notícia incloïa (com exemple) la recomanació de menjar una taronja a la dutxa per reduir l’ansietat, la promoció del safrà i l’alfàbrega sagrada (sic) per alleujar l’ansietat i mètodes per curar els traumes en una hora. Com deia Umberto Eco, tornam a l’Edat Mitjana, però aquest cop no serà per trobar-hi les nostres arrels sinó la nostra ruïna.