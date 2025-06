A garrotazos

Estas máquinas de confrontación denominadas PSOE y PP no dejan títere con cabeza. La coherencia, la concordia, la estabilidad son ideas que predican y no practican. La conferencia de presidentes es un forum para que el gobierno central y los autonómicos dialoguen, consensuen y se coordinen. Socialistas y populares han pervertido este forum y lo han convertido en una nueva pelea partidista. Como hacen con todo, por importante que sea. Así, no es extraño que la lideresa del Madrid DF se dedique a insular a las diferentes lenguas de los pueblos de España.

El panorama político español es desolador. Un presidente poco fiable, al que los casos poco edificantes se le acumulan. Una oposición instalada en un seudofranquismo que niega la diversidad de la realidad española. Que unos y otros tengan como objetivo mandar es lógico y legítimo. Que para mandar dinamiten las cuestiones de estado, dividan a los españoles y vuelen todos los puentes que deben existir en una democracia es impresentable y peligroso. Mientras los ciudadanos aplaudan las ocurrencias en lugar de exigir responsabilidad, seriedad y altura de miras las cloacas, los garrotazos, la intoxicación, la crispación y la descalificación del adversario serán el pan nuestro de cada día. ¡Sin frenos!