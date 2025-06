Un relato terrorífico

Hay un cuento de Izaskun Gracia que me gusta y desasosiega a partes iguales. El cuento se titula ‘La sombra’ y está incluido en su libro Lo que ruge. En él se nos cuenta la historia de un matrimonio que pierde a su único hijo. Al chaval, adolescente, un compañero de instituto le ha reventado la cabeza con un ladrillo. Por supuesto, el matrimonio pierde la alegría de vivir, pero la alegría no es imprescindible para ir tirando. Y eso hacen, hasta que años después el padre se encuentra en la calle con la persona que mató a su hijo. Ahora es un hombre. A su lado camina una mujer embarazada. El asesino va a ser padre y su hijo sigue muerto. Su deseo de infligir al asesino el mayor daño posible es poderoso. Sin un plan concreto, empieza a rondar la casa en la que vive la pareja. Siempre lleva consigo un cuchillo, hasta que su mujer lo descubre siguiendo a la embarazada. La muerte de un hijo no se cura de ese modo, le dice. Un año después, el hombre lee en el periódico que han encontrado el cuerpo de un bebé de pocos meses al que han reventado el cráneo con un ladrillo. No necesita leer el nombre para saber de qué bebé se trata. Esa misma noche, su mujer le dice que tienen que salir a cenar a un sitio caro. Para celebrar que siguen vivos. ¿No es terrorífico? Últimamente, la realidad se parece mucho a este cuento.