La astracanada de Leire

En los últimos días, Leire Díez ha protagonizado una astracanada monumental, la señora trata de ocultar su trabajo sucio para dinamitar la labor de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil –que investiga los principales chanchullos socialistas de los últimos tiempos– esparciento toda clase de tonterías, contradicciones e idioteces que sólo tienen su explicación en la confirmación de que la han pillado con el carrito de los helados. Díez es peor investigadora que Anacleto o Maxwell Smart, aunque lo más sospechoso del asunto es el juego al escondite que realiza el PSOE; en especial su secretario de Organización, Santos Cerdán.

La irrupción de Víctor de Aldama en la comparecencia de Leire Díez deja muy claro que cualquier cosa siempre puede ir a peor, y que cuanto más turbio es el tema más carpetovetónicos son sus personajes. La escena del hotel me recordó el puñetazo del célebre ¡Que te pego leche! de José María Ruiz-Mateos al exministro Miguel Boyer, incluso al policía José Amedo –condenado por los GAL–; un personaje cutre que parecía salido de una película de serie B. El PSOE no tiene suerte cuando baja a las alcantarillas. Aldama parece que ya no tiene mucho que perder y sus amenazas a Pedro Sánchez nada bueno pueden traer al presidente del Gobierno.

La conferencia de presidentes autonómicos ha evidenciado su inutilidad en unos momentos en los que la polarización política ha invadido todos los estamentos, en estos momentos no hay ningún proyecto común en España, cada autonomía está satelizada desde las respectivas direcciones de partido para tratar de erosionar al adversario. Para unos, la culpa es toda del Gobierno y para los otros del Partido Popular. Viaje a Barcelona y regreso a casa de vacío. La reunión sí sirvió para que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exhibiera su malaeducación e ignorancia supina en materia de cooficialidad lingüística. En el Congreso y el Senado pueden hacerse uso de las lenguas (también oficiales junto con el castellano) oficiales en los diferentes territorios del Estado pero ella se indigna cuando los presidentes de las diferentes autonomías ejercen su derecho, aunque sólo sea de manera simbólica. Hasta el presidente Gabriel Cañellas utilizó la lengua catalana durante una intervención institucional en el Senado y la presidenta Marga Prohens hizo lo propio el viernes en Barcelona. A ver si la chulapa madrileña se entera.

Demasiado silencio

Las imágenes son horrorosas y el sonido se clava en el alma de los espectadores, me refiero a lo que sucede cada día en Gaza. El mundo asiste, impasible, ante un genocidio perpetrado por unos gobernantes israelíes sin alma. Los bombardeos asesinos que lanza el Gobierno de Benjamín Netanyahu contra los gazatíes deberían merecer, como mínimo, alguna reacción de condena por parte de quienes se declaran amigos de Israel, pero no de las fechorías que cometen sus gobernantes. Da la sensación de que se está dispuesto a justificarlo todo, como si ya no quedase un minúsculo grupo de valores por los que vale la pena dar la cara. Netanyahu es un genocida de libro, como lo fueron Hitler, Stalin y Pol Pot, entre otros. No queremos aprender.