Preocupant ocupació de les terres de cultiu

Quin futur li espera a la nostra pagesia si hi ha projectes per ocupar milers d’hectàrees de cultiu amb parcs fotovoltaics? I ara el nostre Govern, obligats per les exigències de Vox, està preparant una llei –ja s’ha aprovat el decret que la impulsa– per permetre requalificar sòl rústic i terres de cultiu, com a urbanitzables a municipis de més de deu mil habitants per construir habitatges, segons diuen amb una part de protecció pública. Però com afirmen, Palma XXI, GOB i Federació d’Associacions de Veïns de Palma, la mesura encarirà el preu de l’habitatge i serà un gran negoci pels promotors, no una solució per a la població amb pocs recursos. Per aquest motiu, caldria garantir la finalitat social de totes les cases construïdes en sòl requalificat.

I si no bastava posar parcs fotovoltaics a terreny rústic i urbanitzar-lo amb més cases, ara també ja hi ha peticions per ubicar els projectes d’emmagatzematge energètic també dins sòl rústic.

Aquestes mesures que minvaran la producció de cereals i també pinsos pel ramat encariran encara més els productes alimentaris i dependrem més de l’exterior, a part de desbaratar el normal desenvolupament ecològic de molts d’espais.

Certament, l’escassetat d’habitatges a preu assequible per tothom és molt greu, s’ha convertit en una ferida social sagnant de conseqüències fatídiques, fa mal al cor veure la quantitat de nuclis de xaboles al voltant de ciutat, sense aigua ni llum ni les necessitats més essencials. Una part de la població s’ha vist obligada a viure al carrer, a caravanes, construir xaboles, ocupar cases abandonades o en runa. Però si s’han d’encimentar algunes hectàrees de terra de cultiu, ha de ser just el terreny mínim necessari, i qui construeix els habitatges ha de ser l’Administració. Per altra banda, no s’entén que a nuclis urbans, com per exemple Son Espanyol o d’altres, el PGOU permeti l’edificació, però no deixen edificar fins que no es posi la xarxa d’aigües brutes, havent-hi una gran quantitat de solars desaprofitats perquè l’Ajuntament, qui l’ha de posar, no compleix amb les seves obligacions.

L’habitatge és un tema massa important i complicat per a treure-se’n retrets entre els partits i no anar directes al gra, amb el propòsit de resoldre seriosament un problema fins ara irresoluble per falta d’entesa o inoperància.