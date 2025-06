Els segons pressuposts del canvi

Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears varen votar d’una forma molt majoritària partits polítics que representaven el canvi després de vuit anys de governs d’esquerres. I, gràcies a un acord entre la primera i la tercera força política del Parlament, el canvi es consolida, amb uns pressuposts que donen solucions reals als problemes reals d’aquestes illes.

Canvi, perquè hem fet realitat el que molts deien que era una quimera. Sí, es poden abaixar els imposts a les rendes mitjanes i baixes de les Illes Balears, es pot incrementar la despesa en els serveis públics, es poden sanejar els comptes amb la reducció del deute –representa un 17,7 % del PIB, un nivell que no es veia des del 2012– i es poden mantenir taxes de creixement econòmic que situen la comunitat autònoma al capdavant d’Espanya. I això es deu a un fet que no és cap secret: activitat econòmica. Som una comunitat dinàmica, i és tot gràcies al paper que juguen els empresaris, els autònoms i els treballadors de les Illes Balears.

Canvi, perquè els pressuposts reflecteixen l’aposta del Govern per millorar les condicions laborals dels treballadors públics: revertint les retallades salarials que varen patir els funcionaris el 2020 i el 2021, i descongelant la carrera professional dels nostres sanitaris. Hem de cuidar els qui ens cuiden, els qui eduquen els nostres infants i els qui tenen cura dels nostres majors.

Canvi, perquè destinam més sous que mai a la despesa social –salut, educació, serveis socials i habitatge–, més de 4.400 milions d’euros, amb un augment de 445 milions en el pressupost total si es compara amb el del 2023. Facilitam l’execució dels ambiciosos plans d’infraestructures sanitàries i educatives, i donam més recursos a l’Institut Balear de l’Habitatge per impulsar noves promocions, que actualment ja sumen prop de 900 habitatges públics.

Canvi, perquè, ara sí, l’impost de turisme sostenible es destina a la sostenibilitat. Concretament, 3 de cada 4 euros provinents d’aquest impost els destinam a polítiques mediambientals. I complim un dels compromisos que vàrem adquirir amb els ciutadans. Vàrem dir que aquesta seria la legislatura de l’aigua, i els pressuposts així ho reflecteixen: més de 200 milions d’euros d’inversió només aquest 2025.

Canvi, perquè aquest Govern sí que escolta i està devora els consells insulars, i som conscients de la necessitat de bestreure les dotacions dels convenis de carreteres per millorar la xarxa viària a totes les illes, mentre seguim reclamant al Govern d’Espanya que es recuperin tots els convenis. Per això, destinam 43,5 milions d’euros del factor d’insularitat a executar projectes urgents de carreteres.

I canvi, perquè ara sí que tenim una política d’innovació transversal: amb els pressuposts recuperam solars al ParcBit per ampliar l’espai per a empreses, iniciam l’execució del Pla d’Impuls del CentreBit Menorca –750.000 euros dels 5,8 milions totals– i ja hem inaugurat el CentreBit Eivissa. Les àrees dedicades a la innovació tendran un 85,3 % més de pressupost, perquè és vital impulsar un sector que ha de ser el catalitzador per transformar el nostre model econòmic.