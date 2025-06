La unitat del mallorquinisme polític, és necessària

El poble ho reclama. Mallorca ho exigeix. En Josep Melià Ques, ha escrit un bon llibre.

Una passejada per les seves idees i el seu camí polític i de lluita per Mallorca que va començar el seu pare el ‘gran homenot’ Josep Melià Pericas, un bon amic.

Crec que els mallorquins han de comprar aquest llibre per beure del seu coneixement, idees i propostes.

Amb moltes d’elles estic i hi estam d’acord, però si no feim feina entre tots els que volem una Mallorca autèntica, els que la duem dins el cor i dins la sang, no ho veurem. Deixant els agravis del passat, en l’oblit i creant un camí que ens ha d’ajuntar a tots. Hem de fer tots un esforç important, renunciant al protagonisme personal o de grup, perquè el grup resultant d’aquest esforç d’unitat, digui qui vol o quins dirigents necessita en aquest únic projecte i no sigui tan sols una suma de projectes personals o de grups perquè així no s’aconseguirà aquest propòsit.

Aquest rellançament d’UM, està per fer-mos més forts i per ajudar a les persones que s’apropen i demanen solucions per a ells i per a Mallorca, perquè la nostra ‘marca’ és potent i esperançadora, altres ‘marques’ no ho són ara, però tots podem sumar.

En Pep, en el seu llibre, fa una bona anàlisi i dona pistes per a les solucions.

No ens de precipitar, però no hem d’aturar fins d’aconseguir-ho.

Endavant i fora por!