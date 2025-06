Larga espera

Mike Barker es cineasta, vive en Londres y tiene casa en Mallorca, donde viene con cierta frecuencia. Hace unos meses le recomendé la exposición de Jaume Plensa en sa Llotja. Quedó maravillado, y me pidió que le avisara de futuras muestras como aquella. El pasado mes de febrero le comenté que Cort y el Govern ponían muchísimo empeño en una gran retrospectiva de Joan Miró que se inauguraría «pronto». Mike llegó a Palma el domingo pasado. Al día siguiente fue al museo de Can Prunera: «Ha sido una visita realmente impresionante», me comentó. Y a continuación me interrogó: «¿Dónde puedo ver la muestra de Miró?» ¡Buena pregunta! «Aún no la puedes ver –le respondí–. Los Reyes de España no han dicho todavía cuándo vendrán a inaugurarla». Estamos en temporada, y esta exposición refuerza la imagen de Mallorca como destino cultural a escala internacional. Ya debería estar abierta, porque todo está a punto. Entonces, ¿qué sucede? Hace meses que se cursó la invitación a los Reyes, pero la Casa Real sigue sin dar una fecha. Está muy bien, que don Felipe y doña Letizia inauguren esta exposición, sólo sea porque en 1978 don Juan Carlos y doña Sofía abrieron una muestra similar de Miró en sa Llotja. Entonces les acompañaron don Joan y su esposa, Pilar Juncosa, además de personalidades como Amintore Fanfani, Josep Tarradellas, Camilo José Cela, Robert Graves,… Y, claro, cunde el temor entre las autoridades y los técnicos de que los funcionarios de la Casa Real hagan coincidir la inauguración con las vacaciones en Marivent, a finales de julio... Y si es así, yo, desde luego, no esperaría.