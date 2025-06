Destruir Mallorca i fer mal als mallorquins

Manuela Cañadas, la portaveu de Vox al parlament balear, ha dit que «tothom sap que el mallorquí és anterior al català» i, més o menys, que els mallorquins s’han deixat imposar la llengua dels catalans i han deixat perdre la seva. Naturalment, si la tal Cañadas digués la primera frase al Departament de Filologia de la Universitat de Harvard o de Cambridge, i la segona frase al Departament de Sociolingüística d’aquestes mateixes universitats o de qualsevol altra igual de seriosa, la prendrien per una pobra dement mig idiota. No hi ha gaire discussió possible. Si fa aquestes afirmacions sobre el català, la llengua pròpia dels mallorquins, en contra de tots els coneixements històrics acumulats i de tots els criteris científics establerts per la filologia, és que la tal Cañadas és una dement mig idiota o bé una mentidera tòxica capaç de tot per assolir el seu gran objectiu polític: la substitució de la llengua catalana de Mallorca (de les Balears) per la llengua castellana, la suplantació de la mallorquinitat per la castellanoespanyolitat. De totes maneres, la tal Cañadas i el seu partit ple d’oportunistes ganduls que només esperen poder tocar poder per mamar com vividors de la mamella pública (com ha fet sempre el seu líder Abascal) només serien una aberració antimallorquina, molesta però no letal, si no fos perquè Marga Prohens, Sebastià Sagreras i altres mallorquins del Partit Popular han decidit sacrificar la llengua en què els varen parlar els seus pares i la llengua en què ells parlen als seus fills a canvi de poder i de doblers. Has d’estar molt podrit per dedins, s’ha de ser molt poc cosa, per fer això. La llengua dels teus pares, la llengua dels teus fills, i te la vens. No ets de fiar: és segur que també series capaç de vendre els teus pares i els teus fills. La mediocritat i la cobdícia del mal. Acordant amb Vox els pressupostos d’enguany, que a més de menysprear la llengua del país també prohibeixen l’arribada de menors immigrants amb l’excusa que ja som massa gent (sí que ja som massa, però no per culpa d’unes poques desenes de nins i nines que no tenen res ni ningú sinó de tota la turistada que rebem i de tota la mà d’obra barata i de tots els aventurers econòmics que arrossega) i que, també, permetran destruir territori perquè uns pocs hi facin negoci, el PP ha tornat a demostrar que és un partit que només aspira a destruir Mallorca i a fer mal als mallorquins.