La bufetada de Brigitte Macron al seu espòs (suposada?, polèmica?: insinuar-ho ja mena la interpretació) ha pujat i baixat com el suflé, i ja va bé el símil d’inspiració francesa, i en queda el pòsit dels mots que la premsa ha emprat per explicar-la. Tothom veié obrir-se la porta de l’avió, aterrat fa deu dies a Hanoi, i les mans que fregaven el rostre del president de França, i tothom ha llegit l’allau de mots que volien explicar el que encara no té una explicació definitiva.

Més o manco per ordre, Le Monde emprà el mot més repetit, «gifle» (bufetada, bolet, mastegot, i també, figuradament, humiliació), i el situà «en el context d’una baralla»; Le Figaro digué que «ella du amb decisió ambdues mans al rostre del President en el que pot semblar un petit cop», després d’introduir-ho amb un prec de Macron: «Cal que tothom es calmi»; Libération repeteix «gifle», mentre que Les Echos empra «tape» (també bufetada, bufa, bolet i ensems un mot que s’obre a cop suau o manotada); l’Opinion, mitjà discret i liberal partenariat amb The Wall Street Journal, i el també financer La Tribune, ni esmenten l’afer; La Croix opta per dir-ne «un moment de complicitat», sense negar el cop a la cara, i L’Indépendant afegeix allò dit a l’instant per Brigitte Macron segons un expert en lectura dels llavis: «Fuig d’aquí, perdedor!»; Le Parisien descriu «un intercanvi acalorat», i agrega l’explicació de l’Elisi («Ni tan sols és una bufetada»), propera al magrittià «Ceci n’est pas une pipe» avisador de la traïció de les imatges. Tot completant els mots, la vinyeta de Jul. a L’Humanité mostra Macron amb la galta vermella aclarint: «Els historiadors, tres-cents escriptors i el Tribunal Penal Internacional s’han posat d’acord sobre el mot «chamaillerie» (baralla, renyina, batussa)». Entre els setmanaris, Le Point parla del que «pot ser interpretat com un gest brusc», Le Nouvel Obs d’«un petit cop» i L’Express d’«una escena confusa en què Brigitte Macron sembla agafar a Macron al nivell (sic) de la cara». I potser exagerant la Philosophie Magazine anuncia que més enllà del mot (cop de puny, pinya, baralla...) han demanat a la semiòloga Élodie Mielczareck una anàlisi de l’escena i les repercussions. Caldrà esperar.