Encuestas muy españolas

Estamos teniendo una semana de la pasión por las encuestas electorales que se han publicado en Ultima Hora. Todas las formaciones políticas las han ido interpretando –también la mayoría de los analistas–, siguiendo patrones locales y comparándolas con los resultados de las elecciones 2023, indicando que refuerzan sus acciones políticas, si se han traducido en aumentos de escaños, o apelando al tiempo que falta para recuperar la confianza en los votantes, si suponían descensos en estos.

Quizás por mi formación no suelo comparar datos derivados de una encuesta con los de unas elecciones, –aunque ya se sabe, la verdadera encuesta es cuando se vota–; como no confronto datos de las encuestas EPA con el paro registrado. Además, lo significativo de una encuesta son los movimientos, no la foto fija que pueda proporcionar. Si se analiza con la anterior del año 2024, realizada con la misma metodología y empresa demoscópica, nos da una imagen de estancamiento en los apoyos a los populares con ligero descenso al pasar del 38,8 % al 38,6 %, y de tendencia alcista al PSOE –del 23,9 % al 25,4 %– y a Vox –del 13,1 % al 14,5 %–, leve para el PI, junto a las caídas en la intención electoral de Més y de Podemos.

Bajo esta óptica: socialistas y derecha suben un diputado cada uno; la centroderecha se mantiene; los econacionalistas de MésxMallorca y MésxMenorca bajan dos escaños. La izquierda radical de Podemos y los regionalistas del PI seguirían sin representación en el Parlament.

Los movimientos se explican principalmente en clave nacional, al replicar su estructura, donde la marca PP está estable en la primera posición, pero sin un despegue esperado dada la degradación institucional de la ‘sanchesfera’ del último año y su posición al frente de la mayoría de las instituciones municipales y autonómicas, con ligeras recuperaciones del PSOE por el trasvase de voto dada la paulatina desaparición del espacio de la izquierda más extrema, y un asentado Vox en la tercera posición. Mención especial merece este partido en su consolidación en la ciudad de Palma, donde persistentemente ha cosechado resultados por encima de su media nacional, explicado quizás por el efecto del general Coll, y que, según la encuesta, competiría por la segunda plaza al mismo PSOE.

Naturalmente, el diputado por Formentera es una excepción, al estar más influenciado por parámetros locales, y que, en las dos encuestas, se atribuyen a la coalición de izquierdas, con suficientes méritos de los representantes del bloque de centroderecha para ello.

Con estas tendencias, junto con la erosión de la imagen del PSOE dado los casos tanto judiciales como éticos y estéticos del núcleo familiar y de amistades políticas de su secretario general, que igualmente afectarán al desanimo del votante de izquierdas (Més, Sumar o Podemos) por el papel de defensa –quién calla otorga– del sanchismo, y, sobre todo, la falta de exigencia en su etapa gubernamental pasada sobre los temas de interés ciudadano –vivienda, sobrepoblación, inflación,...– proyecta un escenario similar al actual en las instituciones, si la marca PP local no se mete en ningún ‘Poyo’ y Sánchez no saca la chistera presentando una alternativa a Armengol.