Una de mis escenas favoritas de The Big Bang Theory es esa en la que el grupo se dispone a ver una vez más Star Wars y Howard, impacientándose por la demora de los demás en ocupar sus sitios habituales en el sofá, dice aquello de «si no empezamos pronto, George Lucas la volverá a cambiar».

El próximo día 12 de junio se exhibe en Londres, por primera vez en décadas, una de las pocas copias originales que quedan de la versión original de la película que llegó a los cines en 1977. Sin añadidos por ordenador. Sin modificaciones en los diálogos. Con la misma intro. Les diré una cosa. Yo ya la he visto.

El hecho de que, tras cada nuevo cambio, George Lucas ordenara tajantemente retirar la versiones anteriores de la circulación ha acabado por convertirme, por la simple acción del paso de los años, en uno de esos privilegiados que no solo conocimos las calles de Tatooine libres de la masificación de monstruos alienígenas de aspecto inverosímil creados digitalmente, sino que siempre supimos, además, que en la Estrella de la Muerte nunca hubo tantos stormtroopers en fila de a tres como parece ahora que había. Y no solo eso. Porque yo sí que he visto cosas que los demás no creeríais (y no eran naves de combate en llamas más allá de Orión ni mamarrachadas lacrimógenas por el estilo). He visto como en la cantina de Mos Eisley Han Solo dejaba frito al cazarrecompensas Dreedo disparando primero y a traición. Fue en el cine Born y les puedo asegurar que aquello fue un asesinato.