Ética, responsabilidad y dignidad en la política actual

La política se ha convertido en un campo minado donde las imputaciones, investigaciones y escándalos son parte del paisaje cotidiano. Esto, lejos de ser una mera consecuencia de un mayor escrutinio público, es un síntoma de una grave enfermedad que aqueja a nuestro sistema democrático: la falta de ética y responsabilidad entre demasiados representantes políticos.

Además, la confianza en las instituciones se ve erosionada por aquellas acciones de sus líderes que, lejos de promover el bien común, alimentan divisiones y, en ocasiones, incitan al odio. Un delito de tal naturaleza desde una posición de gran responsabilidad no solo es alarmante, sino que debilita el propio tejido democrático que sustenta nuestra sociedad. Como representante público, cada declaración y cada gesto deberían ser evaluados no solo por su impacto electoral, sino por su capacidad de contribuir a una convivencia respetuosa y democrática. Nuestros representantes deberían trabajar cada día para fortalecer la confianza en las instituciones que representan.

Hoy me veo compelida a reflexionar sobre ello por la imputación firme del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, por un posible delito de odio mientras ejercía sus funciones, pone de manifiesto una situación preocupante y tristemente común en la política actual: la creciente crispación, polarización y la desconexión entre la responsabilidad pública y la dignidad en el ejercicio de cargos de representación.

Estarán de acuerdo conmigo en pensar que no es nada positivo que la segunda autoridad de las Islas Baleares esté imputada y vaya a sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un delito de odio en el ejercicio de sus funciones. No sé si Le Senne será finalmente culpable o no de un delito de odio en el ejercicio de sus funciones. Pero sí creo que los políticos deben dar ejemplo con dignidad, asumir su responsabilidad y rendir cuentas. Oigan, es que parece que en estos tiempos los políticos no tengan nunca ninguna responsabilidad de absolutamente nada. Y me da la sensación de que la sociedad está cada día más anestesiada ante esta avalancha de casos. Lo vemos cada día dentro del mismísimo Gobierno. Lo vimos también en Valencia. Por eso tengo muy claro que Le Senne debe dimitir, como tantos otros.

La dignidad, un concepto aparentemente abstracto, es vital para la función política. Implica comportarse con integridad, respeto y honestidad. Sin embargo, en la actualidad, vemos cómo la dignidad se enreda con intereses partidistas y personales, vaciándola de contenido real. Por otro lado, los casos de corrupción, las descalificaciones gratuitas y el populismo desenfrenado son ejemplos de cómo la dignidad se diluye frente a otros intereses menos nobles.

Es momento de repensar el sentido mismo de la política, recuperando la pérdida de dignidad y subrayando la importancia de la responsabilidad. Solo así podremos recuperar la confianza y fortalecer nuestra democracia y sus instituciones.