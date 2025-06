El gran dormilón

En un aeródromo del sur de Inglaterra, un mecánico estadounidense llamado Charles trabajó todo el día reparando algunos planeadores que en la noche del 5 al 6 de junio de 1944 debían sobrevolar la Normandía ocupada por los nazis. La idea era que la 101 División Aerotransportada saltara tras las líneas enemigas, preparando el camino para las tropas aliadas en el desembarco del Día D. Charles, inocente pajarillo, buscó un lugar tranquilo para echar una cabezadita y se metió en un avión vacío. Pero las siestas las carga el diablo y el exhausto operario estaba tan cansado que durmió todo el día. Cuando por la noche los paracaidistas, histéricos de los nervios, fueron entrando en el aparato repararon extrañados en un señor que dormía plácidamente en una esquina, pero pensaron que su misión era clave y que era mejor no molestarle. Así que el avión despegó con los soldados y el mecánico a bordo. Lo más curioso es que el rugido ensordecedor de los motores durante el vuelo a Francia no despertó a Charles, que dormía como un lirón. O era sordo como una tapia. Cuando las baterías antiaéreas alemanas comenzaron a batir el cielo con estruendo, para derribar a los planeadores yankis, el mecánico por fin abrió un ojo. Y acto seguido, los dos de golpe. Con cara de pánico y de no entender un carajo, miró a los soldados que se santiguaban a su alrededor, listos para saltar a Normandía. Y se hizo el loco mientras el aparato se vaciaba. Cuando por fin aterrizó en un descampado, tampoco le entró un ardor guerrero y les gritó a los pilotos: «Suerte chicos, yo os espero aquí».