Quan sa padrina calla!

Imaginau, per un moment, un futur on els joves balears confonen un ‘rebost’ amb una app de receptes i pensen que ‘xereca’ és una marca de roba urbana. No seria ciència-ficció, sinó una conseqüència bastant probable del que podríem anomenar, amb totes les lletres i sense filtres, l’extinció progressiva de la memòria oral de les Illes Balears. No és que el català de les Illes desaparegui com qui apaga un llum, però sí que es difumina com el fumet d’una caldereta mal feta. I no és només una qüestió de gramàtica o de lèxic, sinó d’un patrimoni sonor que ha viscut durant segles a la boca de padrins i padrines. Parlam de refranys, històries i rondalles, noms de vent, jocs de paraula i aquella capacitat increïble de contar una anècdota amb tres dites i dues rialles, tot mentre pelam una patata o una taronja.

El problema? Que no hem sabut –ni volgut– guardar aquestes veus. Vivim enganxats a pantalles que ens donen molta informació, sí, però cap transmissió. Un TikTok no reemplaça una vetlada de porxada, de portassa o de carrer, ni un podcast hipermodern pot capturar la mirada de qui diu «això ho deia mon pare quan jo era petit». La llengua oral no només comunica, sinó que arrela. I sense arrels, fins i tot tremolarien el pi de Formentor o en Bernadet de La Flor Romanial.

No es tracta aquí de fer bandera ideològica ni d’aixecar trinxeres entre defensors i detractors. Parlam, simplement, de memòria. De conservar allò que, si no es transmet, s’oblida. Perquè una llengua que no s’escolta és una llengua que s’aprèn amb accent estranger i ànima estranya. I si el futur balear ha de parlar en català, que sigui amb naturalitat, no com qui recita el menú d’un restaurant temàtic de Port Aventura.

Els estudiosos ho diuen clar: la pèrdua de transmissió intergeneracional és el primer símptoma de fragilitat lingüística. Però el diagnòstic no ha de dur per força al fatalisme. Les Illes tenen una riquesa dialectal i cultural que molts territoris envegen –i no és només qüestió d’una grafia o una normativa, sinó d’una manera de viure i veure el món. Que no ens passi com a aquells pobles on, en voler recuperar la llengua, només en trobaren els ecos fossilitzats.

Hi ha solucions? I tant. Escoltar més als nostres majors. Gravar-los, convidar-los a escola, fer-los memòria viva i no només fotografia de festa popular. També cal donar prestigi a la parla quotidiana: que un «tenc ganes de berenar» no soni mai inferior a un «me muero de hambre». Perquè, alerta: si el dia de demà només entenem «pa amb oli» com una tapa de gastrobar, és que el mal ja estarà fet.

I aleshores sí, sa padrina haurà callat. I nosaltres, qui sap si l’haurem sabuda escoltar a temps.