Pip’ es un bichón maltés muy hermoso con el que convivo hace seis meses. Tiene una cara preciosa y un pelo blanco suave que invita a acariciarlo. Después de perder a mi perra el año pasado, me quise convencer de que nunca jamás tendría otro perro. Porque yo me conozco perfectamente y sé que los mimo demasiado y no sé educarlos muy bien. Pero esta idea se me fue de la cabeza justo en el momento en que vi a ‘Pip’, que era un cachorro diminuto. Tuve que llevármelo a casa: me había enamorado de él. Ya sé que con los perros lo hago mal, porque los dejo subir al sofá y a la cama y me cuesta mucho acostumbrarlos a ciertas cosas. Yo lo único que quiero es que nos hagamos felices los unos a los otros. Que seamos cada uno la mejor compañía del otro, toda vez que vivimos solos la mayor parte del año. ‘Pip’ es aún muy pequeño y lo muerde todo (libros, las patas de las sillas, la cestita de los champús, calcetines y zapatillas y, en fin, cualquier cosa que llame su atención). Salta muy alto. La semana pasada me destrozó las gafas en un segundo de descuido. Yo lo reñí, por supuesto, pero creo que mis regañinas no le hacen el menor efecto. Cuando viene alguien de visita, quiera lamerle las manos y los zapatos. Se pone muy nervioso y no para de moverse a su alrededor. Pero es tan bonito… Ahora no podría estar sin él: cuando llego a casa declara una fiesta, tanto si estoy fuera varias horas como si solo bajo a tirar la basura. Hay una cosa que nadie ha podido comprar con dinero: el movimiento de la cola de un perro, según una cita de La dama y el vagabundo. Por este recibimiento vale la pena tenerlo. Le puse ‘Pip’ por el protagonista de Grandes esperanzas, de Dickens, por lo afortunado que fue. Mientras escribo este artículo está durmiendo a mi lado y yo escucho su respiración. Esperaré a que se despierte, y luego saldremos a pasear.