«Acabar con Balas»

No nos pueden hacer comulgar con ruedas de molino. Una militante socialista que siempre ha vivido del partido, que entra y sale de la sede de la calle Ferraz casi a diario y se relaciona con lo más florido de aquella casa, no pueden decirnos que es una periodista que va por libre. Leire Díez es conocida como una relevante y vehemente activista sanchista desde cuando la banda del Peugeot echó a rodar por las carreteras de España y que, ahora, en plena campaña del Gobierno por tierra mar y aire contra jueces, fiscales, policías y periodistas no sometidos al yugo monclovita, se suma a ella al servicio de Pedro, con dependencia directa de Santos.

Se ha puesto precio a la cabeza del jefe de la UCO, A. Balas, y Leire ofrece trato de favor en la Fiscalía y en los juzgados a un empresario y a un mando de la Guardia Civil procesado a cambio de información que pueda desacreditar a Balas, que es el jefe de los que, a las órdenes de los jueces, llevan la investigación de los casos que afectan personalmente al puto amo y al PSOE. «Necesito a Balas, ¿Vale? Así de claro» es la necesidad que repetía Leire, según las cintas divulgadas por El Confidencial. También se interesó por el fiscal anticorrupción, poco dócil a las consignas del poder. Y sus zafias demandas y contraprestaciones las expone a cara descubierta. Al empresario le prometió también la colaboración de la Abogacía del Estado, incluso le ofreció que un fiscal se podía desplazar a Dubái, su lugar de residencia. ¡Ni los bandoleros de Sierra Morena le echaban tanto valor! Bueno, se jactaba de contar con el respaldo del poder sanchista.

Se ha puesto en evidencia una conspiración siniestra orquestada por el Ejecutivo, propia de las mafias calabresas, de tal gravedad, que el escándalo indecente del fraude de ley del aforamiento de Gallardo en Extremadura, resulta una chiquillada.

Rematada con el gran bulo divulgado por RTVE de la bomba lapa, que ha servido para que el Gobierno se rasgue las vestiduras en una ceremonia impudorosa que da idea de la degradación moral que ha impuesto el sanchismo a un partido que fue pilar para construir la democracia.

Los sicarios de las mafias tampoco figuran como tales en las nóminas que controla Hacienda.