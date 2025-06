Democracia o mafia es el dilema

Pues parece que sólo tenemos cinco días, hasta el próximo domingo 8 de junio en que se celebrará la manifestación convocada por el líder del PP con ese lema, para decidir de una vez si en España preferimos democracia o mafia. Según él no hay otra alternativa, y como la elección puede ser algo complicada, más vale que empecemos a pensarlo ya, no sea que la fecha nos coja irresolutos. A mí me pasa cuando me fuerzan a tomar decisiones importantes en poco tiempo. Sobre todo si no está permitido decir «¿Y por qué una cosa u otra? ¿Por qué no las dos cosas?». Ni tampoco pedir un tiempo muerto, asegurando, por ejemplo, «Lo pienso y el mes que viene te contesto». Eso sería considerado displicencia. Porque si proclamas a gritos, como hizo el líder Feijóo y repitieron sus portavoces, que el Gobierno es una mafia y una organización criminal corrupta y podrida a las órdenes de un capo mafioso (el capo di tutti capi), algo a lo que ni siquiera se ha atrevido Trump, un maestro en el ataque y vituperio de sus rivales políticos, lo que ya no te queda es tiempo. Tienes que hacer algo inmediatamente, y como este señor Feijóo carece de agallas para una moción de censura, porque le obligaría a argumentar ese carácter mafioso del Gobierno, y además debería explicar sus futuros planes para ocupar su puesto, algo fatigosísimo, pues sólo se le ha ocurrido lanzar un lema para que nos manifestemos. Bueno, para que se manifiesten en Madrid. O democracia o mafia, decide ya. Hemos pasado de un Gobierno ilegal y corrupto a mafia propiamente dicha, organización criminal y delictiva, lo que en teoría nos pone la elección aún más fácil que cuando la presidenta de Madrid, señora Ayuso, afrontó unas elecciones locales al grito de ‘Libertad o comunismo’. Más fácil, pero no sé si tanto como para que los indecisos nos decidamos en sólo cinco días. Es mucha presión, y como soy de pensamiento disperso, enseguida me salí por la tangente. ¿Sabe algo el PP de la mafia que los demás desconocemos? O bien. ¿Se puede elevar más el tono del debate político después de calificar al Gobierno de criminal y mafioso? Seguro que sí. Quizá ahora parezca imposible, por agotamiento del vocabulario injurioso, pero seguro que se podrá. Así que si no saben qué escoger, aguarden a la próxima alternativa apocalíptica.