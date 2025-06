Davant aquells que ens odien: toca avançar

El Partit Popular ho ha tornat a fer. Com ja va passar en la legislatura 2011-15, la més negra en la història de l’autonomia, el govern de Marga Prohens ataca allà on és més delicat. L’educació és la diana perquè és on es creen nous parlants, és la clau de la normalització lingüística. Prohens i Sagreras, a canvi de pressuposts, han decidit hipotecar el futur del país: atacs al català a l’educació, a l’administració i qüestionament de la unitat de la llengua. Tot això juntament amb moltes altres mesures, com la derogació de la llei de memòria democràtica. El PP ven una vegada més la nostra terra a l’extrema dreta a canvi d’una votació.

El Govern del PP torna a posar setge a la nostra llengua a l’educació. El castellà entra als centres com a llengua vehicular, dinamitant el sistema d’immersió lingüística que havia estat durant molts d’anys un consens històric de país. El projecte de segregació lingüística, que va ser totalment rebutjat per la comunitat educativa, el volen reviure artificialment. El Govern vol obligar un centre de cada comarca a contravenir la llei d’educació i participar del pla segregacionista. Per a les places de molt difícil cobertura –que pot ser qualsevol, a causa de la dificultat d’accés a l’habitatge i l’alt cost de vida a ca nostra– no es requerirà el català. Així, hi podrà haver professors que hagin de fer classe en la llengua pròpia que ni tan sols la parlin.

En l’administració, es rebaixa el requisit de català en les places de difícil cobertura que, com en l’educació o en la sanitat, si no s’umplen no és perquè es demanin coneixements en la llengua pròpia, sinó pel cost de vida en aquesta terra, especialment mal d’afrontar pel jovent.

Des de Joves de Mallorca per la Llengua exigim que cessin els atacs constants a la llengua i la cultura pròpies. El PP ja va vendre el país amb l’acord d’investidura, amb els primers pressuposts i amb els segons. Aquest acord és senzillament una passa més en el full de ruta antimallorquí de PP i Vox iniciat a principi de legislatura, que va més enllà cada vegada que Prohens necessita una majoria. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ja va dir divendres que «l’objectiu és que totes les classes siguin en castellà excepte l’assignatura de català». La pregunta és: fins on arribarem? Fins on s’atreviran a vendre per peces la nostra terra per mantenir-se al Consolat de Mar?

Vivim actualment una situació d’atacs a la llengua arreu dels Països Catalans. L’extrema dreta ataca l’educació en català a Catalunya del Nord, retirant el suport a la Bressola. PP i Vox la posen també en escac al País Valencià, amb unes votacions als centres que, igual que a les Illes Balears, varen mostrar el suport de la comunitat educativa a la llengua pròpia del país. Davant aquells que volen arraconar-la i convertir-la en un residu folklòric per treure a passejar en dies de festa, la societat civil i el jovent s’organitza arreu per fer-los front i per bastir projectes que reforcin l’ús social de la llengua en tots els territoris.

La societat civil d’aquest país ja sap què és prendre els carrers i les aules davant governs que odien aquesta terra. Hem de continuar sortint massivament al carrer, no per tornar allà on érem, sinó per avançar, per construir una Mallorca plenament en català. Basta de desballestar la millor eina que tenim com a poble per eixamplar la mallorquinitat. La immersió lingüística, amb eines i recursos, amb aules d’acollida i plans lingüístics que no siguin paper banyat, funciona. És més necessari que mai abandonar els resistencialismes i sortir a guanyar, apostar, com a societat, per reconstruir un sistema educatiu de qualitat i amb eines per integrar aquells qui encara no s’han fet seva la llengua pròpia.