Cada uno de nosotros tiene su trocito de playa, un lugar secreto cuya ubicación ya no queremos compartir con nadie, no vaya a ser que se convierta en viral. Yo tengo una playa pequeñita, muy poco instagrameable, a la que iba de pequeña con padres, tías, primos y mi abuela. Allí hemos pasado décadas jugando. Allí hemos llevado después a nuestras hijas y hemos pasado todas las fases: de mantener al bebé escondido de los rayos del sol a llevar cubos para hacer castillos, para después optar por comprar colchonetas de tres metros cuadrados para surcar el Mediterráneo. Este fin de semana volvimos a nuestra playa y ya ha habido cambios. El hotelito de pocas estrellas que había cerca ha cambiado a la máxima categoría. Ya no es un rincón familiar, ahora es high class. De repente han aparecido una docena de estructuras al fondo de la arena que son camas balinesas. Y a nadie se le ocurre alquilar ese mastodonte por 30 euros el día. Además, han colocado un chiringuito en la arena con música (¿por qué?). En el chiringuito ofrecen waffles (un gofre) por diez euros, ice creams (helados) o smoothies (batido de fruta) por nueve euros. El tortazo que se va a dar el emprendedor que ha puesto en marcha ese chiringuito va a ser de dimensiones catedralicias. No se ha enterado de que está en una playa donde las familias desembarcan con bocadillos hechos en casa, ensalada de pasta, sandía de postre. ¿El auténtico drama? Que ya no hay velomares, el yate de la extinguida clase media que se alquilaba a doce euros la hora. Los residentes podemos reconquistar la playa con nuestros tuppers para que nuestro rincón deje de ser Bali.