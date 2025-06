El full de ruta del president Galmés per Mallorca

Fa dos anys que el Partit Popular de Mallorca treballa per canviar les coses i el balanç és clar: funcionam, aprovam projectes, tenim pressuposts i el Consell executa amb normalitat. No ens hem desviat ni un mil·límetre del compromís adquirit a l’inici de legislatura.

Així s’ha vist en el Debat de Política General al Consell de Mallorca, coincidint amb l’equador de la legislatura. Tot plegat, gràcies al lideratge i la il·lusió del president Llorenç Galmés, al capdavant d’un equip compromès i amb el suport de la majoria dels mallorquins.

Els grups d’esquerres voldrien un pacte fracassat com el seu: recordem els teatrillos del pacte de Cladera, amb hores de discussions pel patrocini del Mallorca, o ella tota sola a la inauguració de l’autopista de Campos. Ara que deixa la política, hauria pogut acomiadar-se amb elegància, però només va mostrar el seu to insultant i nerviós, sense reconèixer errors ni aportar alternatives, i sense assumir que les seves polítiques van abocar Mallorca al límit del col·lapse.

El president Galmés va exposar iniciatives en marxa, resultats clars i il·lusió per fer una Mallorca millor. En Mobilitat, impulsa un estudi de càrrega de vehicles, una llei per limitar l’entrada de cotxes de no residents, intervencions per millorar l’accés a Palma, el tram 1 del Coll d’en Rabassa, millores en la xarxa viària secundària i un pla de vials cívics per a vianants. També, un pla pioner per eliminar punts negres: la seguretat és prioritària.

A diferència d’Eivissa, governada pel PP la legislatura passada, aquí partíem de zero: no hi havia cap estudi ni un euro del conveni de 230 milions que Pedro Sánchez va eliminar per finançar carreteres.

S’ha parlat també del model turístic: un Consell centrat en la convivència entre residents i visitants, la contenció de places i el control de l’oferta il·legal. Tot plegat, després d’un govern anterior incapaç de gestionar el turisme i que destinava l’ecotaxa a patinets i concerts.

Pel que fa a Territori, es posa ordre després d’anys de despropòsits: la modificació del Pla Territorial de l’esquerra desclassificà més de 650 hectàrees per a habitatge públic i autoritzà 3.000 xalets a sòl rústic, 6.000 piscines i greus errades com la desprotecció de cinc àrees naturals i l’ampliació de tres ports. Ara ho corregim. Amb aquests antecedents, amb quin criteri es manifesten per l’habitatge o la mobilitat?

En residus, l’esquerra aprovà la llei i el pla director que regulen el trasllat entre illes. Ara, simplement, aplicam la norma. La diferència? El president Galmés ha aconseguit 50 milions del Govern balear per rebaixar el rebut. L’esquerra volia doblar la taxa; el PP l’abaixa un 10 %.

En política social, s’ha inaugurat el primer centre de crisi per a dones víctimes de violència sexual; comprat l’edifici de les Germanetes dels Pobres per a 50 places residencials; iniciat nous programes de salut mental i un servei a domicili per a infants amb discapacitat intel·lectual i problemes conductuals.

Per contra, l’anterior govern quedarà associat a l’escàndol dels abusos a menors tutelades i a la derogació de la llei de maternitat del PP del 2014, que menyspreaven com si només fos un telèfon per a dones embarassades. No varen ser molt feministes quan governaven.

Els ciutadans ja no es creuen les mentides de l’esquerra. Les darreres enquestes de maig preveuen la caiguda d’Armengol i un Partit Popular molt a prop de la majoria absoluta. Queden molts debats per continuar avançant amb el president Galmés. Enhorabona, president!