Les imatges fan calfred: runes, incendis, cossos destrossats, pares i mares plorant, nins i nines morts, infants desnodrits pel bloqueig israelià, desproporció absoluta de la resposta de l’exèrcit hebreu a l’atac execrable de Hamàs. I Europa posant-se de perfil front aquesta enorme tragèdia humanitària, com si tot això no anés amb noltros, com si haguessim de justificar sempre el govern de Tel Aviv pel seu passat, per tot el que feren els nazis. Però ja està bé. Ja n’hi ha prou. Ni Israel és la defensa d’Occident que alguns proclamen, ni està actuant de manera legítima, defensiva, quan està en aquests moments atacant i assassinant població civil indefensa. Els nostres problemes quotidians són misèries front al que veim en directe, cada dia, amb la por de que la consciència s’acabi per esvair davant tanta destrucció, tanta mort, tant oblit.

Sembla mentida que un poble com el jueu pugui veure tot això sense turbulències, sense cap mena de sentiment de responsabilitat. Quan als joves soldats se’ls ha explicat la seva història més recent, les persecucions, els guetos, les cambres de gas, els exterminis, històries que ben segur coneixen, no entenen que ells estan fent el mateix que feren els nazis amb els seu avantpassats? Les justificacions dels nazis per arrasar a la població hebrea eren un seguit d’enganys consagrats a tenir al poble alemany sota les ordres i identificar un enemic al què se’l culpabilitzava de tot. Però, quina culpa tenen ara els infants, els homes i les dones, els vells, civils que treballaven a Gaza, que hi vivien, que anaven a les escoles? De què se’ls acusa per justificar que es bombardegin escoles, hospitals, centres d’acollida..., tot sense la més mínima contemplació, amb excuses que són tan poc reals com les que argumentaren els nazis en els anys trenta del segle passat?

Europa, el món, no pot restar impassible front tot això i pensar que és una guerra llunyana que no ens afecta. Ens afecta, i molt: dona la proporció de les nostres consciències, de les nostres capacitats de reaccionar davant la injustícia perpetrada per un govern ultraconservador a Israel, defensat i armat per alguns països europeus i, sobretot, per Estats Units. Amb un president que desitja fer una costa daurada a Gaza, un cop l’exèrcit israelià hagi destrossat el més mínim vestigi de vida allà. Tothom va alerta amb la qualificació del que estam veient, atònits, per les televisions. Però cal no anar amb mitges tintes: és un genocidi amb totes les lletres. I cal condemnar-lo sense matisos.