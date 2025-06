Vicenç Llorca ha presentat a Menorca el poemari titulat La llum mirada, publicat a Perifèric Poesia de València, que va obtenir el premi Manel García Grau i posteriorment el premi de la Crítica Serra d’Or. Vicenç Llorca ja ha publicat una trentena de llibres i ha treballat poesia, novel·la i assaig, a més d’exercir de professor, gestor cultural i traductor. Pel que fa a la seva poesia, se li ha destacat la influència del simbolisme i de Carles Riba.

Les novel·les que ha fet fins a hores d’ara s’agrupen en una Trilogia de l’amor, que deu relacionar-se amb la temàtica de la bellesa que ja apareix a la seva tasca poètica, així doncs, amor, poesia, bellesa... Potser tot és una mateixa cosa. Diuen que a més de fer poesia fa anàlisi del gènere, de manera que potser el raonament encara li permet aturar-se a reflexionar entorn del sentiment poètic i intimista que jo també li veig i que crec que és important per donar autenticitat a la pròpia obra.

La llum mirada va dedicat al seu fill en Vicenç, el ressò del qual obre i tanca el llibre com en una circumferència perfecta. Potser el sentiment del pare envers el fill és el motor que empeny l’escriptura en aquest cas, i puc assegurar que tant en Vicenç com la seva dona, n’Anna, són pares de veritat, amb dedicació completa, colzes i demés.

He subratllat algunes coses del pròleg de Miquel Lluís Muntané, coses com ara «compromès amb el temps que li ha tocat de viure», «himne de la confusió», «imatges colpidores», «un món més agradós»...

He repassat els epígrafs que el llibre inclou a cada pas i he vist surar la figura de Carles Riba, però també de Marius Sampere, Joan Maragall, Jordi Sarsanedas, entre d’altres. He anotat això de la confusió que obre i tanca el llibre, juntament amb la feina de pare i mentor. La cerimònia de la confusió referida a l’art i als temps que Llorca està vivint des de primera línia. «Demà faràs divuit anys... amb una esperança vibrant... les ales desplegades... i, al teu viatge, trobaràs altres aus... Quan vegis el dolor estès arreu... no oblidis... la bondat... Pensa... en l’amor... en el somni d’un món... millor en la pau...».