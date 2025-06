Dominados por un antiguo acantilado

Dentro de pocos meses asistiremos a la solemne inauguración de la gran reforma del Passeig Marítim de Palma impulsada por la Autoritat Portuària, titular de la zona al tratarse de terrenos ganados al mar. Pero por mucho bombo y platillo que se nos venga encima, estamos ante una obra inacabada. La antigua carretera y ahora gran paseo ubicado justo debajo del antiguo acantilado que se transformó hace medio siglo en bloques de pisos, sigue divorciado de la parte superior de la ciudad porque sus accesos son malos, incluso tercermundistas.

Muy pronto tendremos un soberbio paseo, pero luego muchos ciudadanos tendrán que chuparse un montón de escalones de subida para llegar al área urbana alrededor de Marquès de la Sènia o Joan Miró. ¿Por qué Cort no ha sido capaz de ubicar una escalera automática en el Salt del Ca, junto al Hotel Bellver? ¿Porqué no ha hecho lo propio en s’Aigo Dolça? ¿No es posible articular soluciones cómodas y modernas para alcanzar desde el Passeig Marítim la zona de la Plaça Gomila, o la plaza del Mediterráneo? ¿Porqué no ha ubicado Cort algunos ascensores, como el existente en el paseo marítimo de Maó?

La realidad es que tendremos pronto un paseo de gran calidad, pero aún dominado por el espíritu de un acantilado que jamás ha sido vencido del todo, igual que en los tiempos de nuestros antepasados.

Cort debería comprender que unos accesos ágiles atraerían inversión comercial de prestigio. En el paseo marítimo de Montecarlo, por ejemplo, la primera línea de tiendas está copada por locales emblemáticos. En el de Palma hay hasta establecimientos de alquiler de coches.

A Cort le está faltando visión de futuro. Con esta mentalidad pseudomedieval de fiarlo todo a escalones y más escalones no se construye la Palma del siglo XXI, que también debe adaptarse al caluroso cambio climático.