El termómetro sube. Me quito ropa. Esta noche he lanzado al pairo el edredón. Coincide el striptease con el levantamiento de falda de Marga Prohens. Se acabaron los disimulos. Beso a la ultraderecha, la que sin creer en la democracia se aprovecha de su manga ancha para acabar mandando. No gobierna Prohens. El timón lo lleva Vox.

Unos presupuestos aprobados con margen amplio de aumento en la cartera de Turismo y con tijeretazo a tres de los cuatro jinetes del Apocalipsis que para los ultramontanos representan el catalán, los migrantes y la memoria histórica. ¡Ay cuánto les pesan los rojos vencidos arrojados a las veredas! ¡Chitón que te saco a Paracuellos! Nos hemos pasado casi media legislatura con este sí pero no tan mallorquín que a algunos ingenuos de la seudo izquierda les llevó a pensar que Marga era cabal. Les tuvo en vilo haciéndoles creer que era alumna aplicada y hacía gala de tener memoria histórica, o al menos comprenderla. Con tanto fósforo histórico no le cuadran las cuentas a Prohens y enarbola la bandera blanca. Los de Abascal se van a librar de nuevo de rendir cuentas a cuanto hueso de rojo y republicano aparezca bajo tierra. Con todo, Le Senne no cantes victoria porque el Constitucional te mira con lupa. De momento. En las aulas hay nerviosismo. Ya es que les pilla el recorte del catalán y el aúpe al castellano como lengua vehicular con el despelote del fin de curso, que si no, sacan del armario la camiseta verde y lo que haga falta. Pinta muy mal este fin de curso e inicio del siguiente. La presidenta, esta mujer de Campos, un lugar donde se les escucha poco en castellano, se ha pasado a las huestes del háblame en cristiano. Esta mujer es pura metáfora. No hay sorpresas, sin embargo, al discurso de rechazo al eslabón más débil de la sociedad, los niños migrantes, sin piedad, ¡a tu casa! En Isla Vuiton no hay sitio para los africanos hambrientos así que vamos a pasarle la pelota al Gobierno central. Prohens, que conoce bien las orillas adonde arriban las pateras con la negritud hambrienta, les va a deportar por imperativo de la xenofobia de Vox. Bienvenidos sean los ricos porque de ellos será el reino mallorquín, porque ya son demasiados siglos de historia para creernos aquello de que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre el reino de los cielos. No señor, los ricos viven en el reino de los cielos, y si no, lo allanan.

Lo que empezó por un striptease acaba convirtiéndose en la prueba del algodón. Creo que muchos supimos que el gobierno de Marga Prohens acabaría dándose, no un pico, sino un revolcón, con los del dios, rey y patria. Empezaron liberalizando el suelo rústico, que favorecerá pelotazos inmobiliarios, y convirtiendo el vocabulario de la protesta contra la saturación turística en un eslógan que les es propio. Ellos, los muy sostenibles. Creo que algunas palabras las voy a lanzar al pairo como a mi edredón.