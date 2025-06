De manera indirecta, la revisión de la trayectoria política de José Mujica tras su reciente muerte –que dicho de forma un tanto pedestre pasó de un marxismo heterodoxo a lo que se etiquetó como socialdemocracia criolla– hace pensar en la evolución de los partidos marxistas europeos, que también han acabado abrevando casi todos en la fontana socialdemócrata.

No obstante, el paralelismo acaba ahí: Mujica mantenía sus principios ideológicos y sus premisas éticas como motor de su hacer política, mientras que la socialdemocracia europea lleva años instalada en la realpolitik, entendida ésta como una forma de hacer política basada en el pragmatismo coyuntural, esto es, en un puro tacticismo apoyado en un ideario etéreo en el que la clase obrera tiene un papel cada vez más gaseoso. Tan gaseoso, que muchos de sus miembros acaban votando a la ultraderecha.

En la actualidad, y volviendo a eso de la realpolitik, la aspiración de la socialdemocracia europea es dotar de rostro humano al capitalismo, lo que, aparte de ser un oxímoron como una casa, acaba sacando la lucha de clases de la ecuación. Socavada, oscurecida o disimulada la contradicción principal, se plantean objetivos secundarios desgajados de ésta, ya sea el ecologismo, el feminismo o la multiplicidad de géneros, cosas que no están mal pero que son insuficientes si no se parte de una perspectiva de clase; además, actúan como sinécdoques –la parte por el todo– en un discurso que ya no es radical, sino ‘progresista’.