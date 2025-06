El selfie i l’horitzó

Quan érem nins i de poble els que ara som majors, jugàvem al carrer a la pilota. Els carrers eren estrets amb cases a cada banda. El carrer, era per un infant, el món sencer. Allà ens adonàrem de dues dimensions constitutives de la realitat: el concret i el límit. Va ser quan vam deixar la vila i descobrírem que a l’illa, a més de terra, hi havia molta aigua que incorporàrem, davant la mar, dues altres dimensions. De cop i volta, el carrer encaixonat s’obrí de bat a bat.

En front de la immensa mar blava, eixamplàrem la mirada fins l’horitzó, bescanviàrem text per context, detall per infinit i el que és sol nostre pel que és de tots; havíem deixat de ser nins i començàvem a ser majors. Els entreteniments foren substituïts per les passions i les joguines, per les utopies.

El pas del carrer a la mar, de l’enfocar en primer pla a enfocar en gran angular, aquest és el pas de la infantesa a la maduresa. I això és el que val tant per l’evolució d’una persona com per la d’una generació.

El que legitima la pregunta: és infantil o madura la nostra societat actual? Observ més gent que limita la seva mirada al pam on es troba la pantalla del propi mòbil que aquella que l’expandeix a l’infinit. El selfie ja té més clients que l’horitzó.