Nunca pasa nada

Una persona muy próxima, cuando hay algún accidente doméstico ya sea platos rotos o caída por la escalera o tropezón, con algo de sangre de por medio, suele decir «bueno, no pasa nada». Lo decisivo es que no se ha alterado el orden natural.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo esta semana que el hecho de que el líder del Parido Socialista de Extremadura quiera estar en la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al PP es lo más normal del mundo. Claro, pero resulta que llevaba un año como líder del partido, fuera de la Asamblea y ha tomado esta decisión justo el mismo día que la juez le va a imputar. Y para eso hace renunciar a quien tiene el escaño y a los cuatro que le siguen en la lista. Todo muy normal, no pasa nada.

En realidad, sí pasa porque se trata de un fraude de ley grande como una catedral gótica. Por cierto, una de las primeras promesas de Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa fue la de terminar con los aforamientos

El Fiscal General del Estado nos dice que por razones de seguridad es muy normal cambiar de móvil y borrar los datos de vez en cuando. ¡Qué casualidad! Lo hizo el mismo día que el juez abría una investigación contra él por revelación de secretos. Todo muy normal, no pasa nada. Pero sí pasa. Un fiscal que ante el juez decide no contestar las preguntas, es decir, no colaborar con la justicia y que además elimina posibles indicios o potenciales pruebas es que está ocultando algo comprometedor. Nunca en mi vida (y hace ya mucho tiempo que peino canas) había visto a un ministro de Justicia tan complaciente con quienes son perseguidos por la justicia. Es absolutamente inconcebible que algunos imputados cuenten con la actuación a su favor de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado o del ínclito Félix Bolaños. ¿No es escandaloso que el juez tenga que reprochar al fiscal que está poniendo mayor empeño en la defensa del imputado que su propio abogado defensor?

Hay todo un círculo de presunta corrupción que rodea (¿sólo rodea?) al presidente del Gobierno. No voy a juzgar si estamos ante una cadena delictiva. Eso es materia para los jueces. Pero hay actuaciones que huelen muy mal, que, aunque no sean delictivas, son políticamente inaceptables y éticamente rechazables.

Los buenos datos del gobierno de Pedro Sánchez en el área económica quedan oscurecidos por el increíble deterioro institucional, la facilidad con la que se incumplen mandatos constitucionales y la sensación de que todo es posible con tal de que no gobierne nunca la oposición.

Nunca pasa nada ni siquiera cuando el país se apaga más de 12 horas.