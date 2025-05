Volvamos al hotel

Recuerdo con cierta vergüenza entrar en una sala del Louvre y ser incapaz de ver sus cuadros. Estaba agotado y sólo pedía que me dejen en paz. Era última hora de la tarde de un día que habíamos dedicado íntegramente a visitar museos, de manera que no podía más. Después del Pompidou, el Jeu de Paume -hoy museo d’Orsay- y finalmente el Louvre, ya me daba igual el arte. Era una vergüenza, pero era incapaz de prestar atención.

En otra ocasión, en Gran Bretaña, después de todo un día recorriendo la campiña de Kent, ondulada, llena de pueblos encantadores, con casas y castillos maravillosos, tras una curva descubrimos un valle que en cualquier otro momento me habría dejado con la boca abierta pero que entonces me dio absolutamente igual. Sólo quería regresar al hotel y dejarme de paisajes inolvidables. Hoy, intento organizar mis visitas mezclando actividades, huyendo de la saturación, para que viajar no termine siendo un suplicio.

Quien está muy familiarizado con estas reacciones humanas básicas es nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A estas alturas sabe que lo que su número tres haya hecho en Navarra nos importa un rábano, como antes no le hicimos caso a lo que hizo su número dos con cuanta ‘fulana’ se le cruzó por el camino, ni antes a la mediación de su mujer en favor de los Hidalgo, ni antes cómo su hermano consiguió plaza en Badajoz, ni antes cómo nos engañó con la amnistía, ni antes con el indulto, ni antes con un pacto de gobierno con Pablo Iglesias. Las manipulaciones en la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, Televisión Española o el CIS ya nos parecen irrelevantes. Que cinco diputados dimitan para hacer que el presidente de la diputación de Badajoz burle a la justicia ordinaria suena a normal. Que vaya a por la Guardia Civil no importa. Tras tantos escándalos, incluido el de este fin de semana, que desconozco, tengo claro que no queremos ver más cuadros, ni esculturas, ni paisajes; ya sólo buscamos regresar al hotel.

Todos los procesos de putrefacción en una sociedad necesitan de la saturación. Cómo se piensan que el peronismo acabó con Argentina o el castrismo con Cuba: han sido años habituando a la sociedad a lo intolerable, a lo indeseable. Hasta los educadísimos alemanes terminaron por aceptar el delirio nazi, tras años de escuchar la necesidad de un poder fuerte. Todo pasa por la pérdida de la sensibilidad, por la impotencia para reaccionar.

No obstante, lo que está ocurriendo en España es gravísimo. ¿Nos damos cuenta de que el Gobierno ha intervenido Telefónica, o de que ha intentado poner a su gente al frente de El País y la Cadena Ser, o de que ha organizado una especie de referéndum para saber si el BBVA ha de controlar o no al banco de Sabadell? Es inverosímil, pero real. Por esa incapacidad para valorar, no entendemos qué significa que Hacienda se haya lanzado sobre una abogada que ha presentado una denuncia contra un colaborador del ministro Bolaños. En sí el hecho podría pasar, pero da miedo el tipo de gobierno que refleja, dispuesto a acudir a herramientas intolerables para evitar cualquier crítica contra de su gestión.

No me llamo a engaño: la verdad y la política no casan bien; incluso los propios ciudadanos solemos rechazar a quienes dicen verdades dolorosas; por supuesto, otros gobiernos también han intervenido en ámbitos que no son los suyos, pero jamás con este descaro, jamás sin cuidado alguno, nunca con esta intensidad, rara vez empleando torticeramente las estructuras del estado. Yo no recuerdo que jamás se hablara de una trama de evasión fiscal como la de los hidrocarburos; ni que pueda existir uno o dos países con los que hay evasión de dinero aparentemente a gran escala. El cansancio es absoluto.

Hay muchas razones para que un país acabe así, pero la fundamental es que los partidos políticos no tienen principios ni valores; son lugares en los que sólo ascienden los más crueles, los más mentirosos, los más traicioneros. Desgraciadamente, los partidos son escuelas de corrupción en el sentido más laxo de la palabra. En estas estructuras sólo vale llegar al objetivo, no los medios empleados. Hay que lograr el dinero para funcionar, para alcanzar el poder, extender tentáculos en todos los ámbitos posibles y premiar a los aduladores que venden sus apoyos a cambio de una nómina, de una ‘furcia’, de un enchufe.

Creo que el caso del PSOE de hoy es desolador, extremo, exagerado, pero no es el único. Se trata de una enfermedad generalizada que ha terminado por no alarmarnos. He ahí su importancia y gravedad: nos da igual. Sólo queremos volver al hotel.