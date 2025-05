Futbol, passió i vida

Al’ombra d’aquest títol, o subtítol, han conversat Miquel Bestard i Guillem Rosselló Bujosa. Com a resultat d’aquests diàlegs s’ha publicat un llibre, presentat, divendres 23 de maig, a la seu de la Federació de Futbol. Es tracta d’un llibre singular, on el lector ràpidament sent tendresa i comprensió amb persones i circumstàncies que reflecteixen allò que ha estat la realitat socioesportiva de la Mallorca dels darrers vuitanta anys. Miquel Alzamora, presentador del llibre, oferí algunes claus d’interpretació del llibre.

Estam davant una biografia construïda des de la memòria, sempre deixant clar que Miquel Bestard mai no ha traït aquell infant futboler que destacava al camp de Can Gual, a la seva etapa infantil, durant la dècada dels cinquanta. Aquell nin ja era un líder i a mesura que ha anat cremant etapes futbolístiques, almenys en el terreny esportiu mai no ha deixat de ser un nin content i agraït per haver experimentat d’una forma viva i resistent, la passió pel futbol.

En el llibre, Miquel Bestard, sense perdre aquella sobrietat que el caracteritza, va creixent a mesura que el personatge futbolístic es fa més visible. Han estat molts anys de lideratge en àmbits diversos, però sempre demostrant que dominava i se sentia còmode en qualsevol dels espais on ha pogut intervenir. Miquel Bestard, igual que passa amb altres líders esportius mallorquins, coneix molt bé l’escenari on ha actuat, i sempre ha tingut clar que havia de treure el millor d’ell mateix en cadascun dels papers que l’hi tocat interpretar en el teatre futbolístic Bestard és part de la història del futbol de les Illes Balears. És un president rellevant en la història centenària de la FFIB. Indubtablement Miquel representa el futbol insular del primer quart del segle XXI.

Ha pilotat gran part del procés de canvi i ha protagonitzat també en primera línia gran part dels èxits del futbol espanyol. Miquel ha estat afortunat, perquè ha viscut la millor etapa del futbol espanyol, en el lloc somiat i l’ha gaudit, amb aquella mateixa actitud que de nin seguia el futbol dels seus ídols, aquells professionals que mai no veuria jugar en directe i que segurament només identificava en cromos.

Per això, a més de seguir el relat del llibre, m’han interessat sobretot les imatges. La fotografia parla. Veure allò que ell ha vist i que ha volgut que veiéssim ara que arriba el ponent de la vida. Imatges que parlen de reivindicació i de desig de reconeixement no només en l’univers futbol, sinó davant una societat que té una tendència natural a no voler veure o a menysprear amb indiferència els èxits els pròxim.