Conviure amb la IA: una oportunitat també per a l’educació

El meu convenciment és que la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) en l’educació, i no sols en l’educació, serà semblant a la irrupció de la fotografia digital front a la fotografia Kodak amb rodet (avui ja no en venen) i els qui no hi creien, ara, tanmateix, fan fotografies digitals amb el seu mòbil. Els educadors de Corea del Sud han decidit que l’ús de la IA entri en el currículums educatius des de ben joves. Al mateix temps, escoles occidentals proclamen que dins els seus recintes escolars han eliminat les pantalles, radicalment, per la seva ‘malignitat’. Aquestes divergències no fan sinó accentuar com d’incongruent és l’entrada de la IA en les nostres vides.

Mariano Fernández Enguita que ha publicat recentment La Quinta Ola. La transformación digital del aprendijaze, de la educación y de la escuela, afirma que a internet hi ha el millor coneixement, i també redundància i molt de fems. Però la combinació de dispositius digitals, programari i connectivitat ja han transformat l’escola. Els nins i nines han d’estar molt ben preparats per a un món tecnificat. La formació en línia, e-learning li diuen, ha passat de ser una modalitat marginal a ocupar un lloc central en els sistemes educatius de tot el món. Aprofitant les noves tecnologies, es pot atendre un nombre major d’estudiants i, paradoxalment, de forma més personalitzada. Sara Osuna opina que en temps de la IA s’ha de formar els alumnes en el pensament crític: la IA ha vengut per quedar i s’ha d’aprendre a conviure amb ella, ‘no a viure d’ella’. La IA és un bon aliat dels docents i també dels discents. Anna Pagès és demana que haurà de fer el professorat davant la irrupció de la IA, convertida en una mena de ‘braç fantasma’ d’un alumnat cada vegada més dispers i distret. ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, Grok, DeepSeek, Le Chat-MistralAI... s’han convertit en uns bons professors ajudants: ‘ajuden’ a fer treballs, substitueixen la lectura d’un article per un resum de les idees principals, preparen temes, fan presentacions... En aquestes circumstàncies: Com hem d’avaluar avui als nostres alumnes? Es demana Pagès qui proposa proves orals «tech-free», és a dir mantenir converses amb ells sense cap suport tecnològic. Perquè no? Però això no vol dir expulsar la IA de les aules!

La intel·ligència artificial millorarà l’aprenentatge o l’empitjorarà? És un poc com diuen els mestres de judo, referint-se al seu ‘contrari’, no es tracta d’oposar-s’hi de manera bruta, sinó d’utilitzar la seva força al teu favor. I no creguem als catastrofistes que anuncien la substitució del professorat per màquines: és inviable. Si es tractés únicament d’aportar informació als alumnes o fins i tot alguns aprenentatges, la intel·ligència artificial pot substituir i superar als professors. Però a la IA no se la pot deixar tota sola. La IA serà un assistent del professorat, el pot usar per a moltes de les seves tasques, i un agent o un interlocutor de l’alumne, perquè no haurà de limitar-se a l’única resposta que doni el mestre. L’alumne pot tenir amb la intel·ligència artificial una interacció rica, en el sentit d’extensa, que no li podria donar un professor. Perquè un professor només pot donar atenció col·lectiva o molt de tant en tant, atenció individual.

Pensem encara que el llibre és l’eix entorn del qual s’organitza l’escola, però la capacitat d’aquest artefacte, la IA, trenca completament amb això. Crec que la IA serà un bon aliat pel dos grups, alumnat i professorat perquè les pantalles, les xarxes socials i, ara, la IA, formen una tríada de la qual no en podem fugir de cap manera, ni prohibint les pantalles dins l’escola. És cert que han generat vicis i defectes en l’aprenentatge dels nostres alumnes. Però el paper dels nous mestres serà el d’aprendre a usar correctament els dispositius electrònics i les aplicacions que tots aquests vehiculen. Educar en la no dispersió, pels múltiples estímuls que sorgeixen d’aquestes plataformes. Però, sobretot, els hem d’educar en la decència, altrament dita ètica, de l’ús de la IA.