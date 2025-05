El reto de crecer sin ocupar más suelo

El precio de la vivienda sigue disparado, y lo seguirá estando mientras no se adopten medidas valientes y efectivas para incrementar su oferta. En Baleares, nuestra condición insular impone una limitación evidente: el suelo es finito. Sin embargo, las recientes propuestas que apuntan a utilizar suelo rústico para construir vivienda resultan precipitadas y preocupantes.

Estas propuestas olvidan que todavía existen reservas de suelo urbanizable pendientes de desbloquear, además de alternativas menos agresivas con el territorio. Apostar por el crecimiento en altura y fomentar la reconversión de equipamientos públicos infrautilizados o espacios obsoletos en viviendas son opciones viables, sostenibles y respetuosas con nuestro entorno.

La escasez actual de vivienda, unida a una demanda constante –tanto local como foránea–, genera una presión continua sobre los precios. La situación no hará más que empeorar si no se actúa con visión y responsabilidad. Aquí es donde la ley de la oferta y la demanda cobra pleno sentido: si la oferta no se incrementa, los precios seguirán subiendo.

La gran pregunta es: ¿podemos aumentar la oferta sin consumir más territorio virgen? La respuesta es clara: sí, podemos y debemos crecer en altura.

No se trata de transformar nuestros pueblos en junglas de cemento ni de construir rascacielos en lugares emblemáticos. Hablamos de actualizar la normativa urbanística para que nuestras ciudades aprovechen mejor el suelo urbano ya disponible, permitiendo una densificación equilibrada y planificada.

En definitiva, si queremos preservar el paisaje y el territorio balear, garantizar el acceso a la vivienda y responder a la realidad demográfica actual, debemos dejar de mirar al suelo rústico como única salida. El camino responsable pasa por crecer hacia arriba y por transformar espacios infrautilizados en hogares.

Y no podemos olvidar una última reflexión: todo tiene un límite. La capacidad de nuestras islas para seguir absorbiendo turistas y nuevos residentes no es infinita. Debemos abordar este debate de forma seria y colectiva, sin seguir mirando hacia otro lado. El futuro de Baleares depende de decisiones valientes, sostenibles y justas para quienes ya vivimos aquí y para las generaciones que vendrán.