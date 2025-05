De Vuitton a Valentín, una frase que, en pocas palabras, dibuja con precisión el esplendor y el drama del sector joyero. Se trata, sin duda, de una casualidad: mientras la firma francesa exhibe en Bellver una muestra de joyería el valor de cuyas piezas supera los 500 millones de euros, una argenteria tradicional –otra– anuncia su cierre por imposibilidad de recambio generacional y, cómo no, por escasas ventas. El éxtasis y el tormento en un mismo sector, un resumen inapelable de la muerte por inanición de la clase media mallorquina frente al delirio de una minoría –que ni siquiera es de aquí– que cuenta sus ingresos por millones diarios.

El cierre de la joyería Valentín sería una noticia sin importancia de no haber coincidido con la orgía milmillonaria de Bellver. Muchas joyerías tradicionales la precedieron y las pocas que vayan quedando tienen una implacable fecha de caducidad. Han pasado los tiempos en los que la clase media –el empleado más o menos bien pagado, el agricultor propietario, el profesional liberal– tenía por costumbre «cubrir» los cuerpos de sus hijas adolescentes o jóvenes con pulseras de oro, collares o aretes. En algunas zonas de Palma y en diversos pueblos de Mallorca, esta tradición parecía firme como una roca de las montañas de Lluc: había que fijar el tiempo de la mayoría de edad de la prole con señales de oro. La excusa eran las primeras comuniones o los aniversarios y cumpleaños. «El oro es un valor seguro», decían las mamás y los papás y ninguno de los augures de la historia acertó tanto como ellos puesto que, al llegar la crisis del 2008 y hasta nuestros días, muchas familias han vivido o sobrevivido vendiendo las alhajas que un día fueron el testimonio de su prosperidad. El precio del metal amarillo ha evolucionado desde las 70 pesetas por gramo de mediados del siglo pasado a los 95 euros de ahora. ¿Convierte ello la joyería en un sector solo al alcance de los riquísimos? No necesariamente, porque hay otros factores en juego y los señaló el propio Valentín: el mal gusto de hoy en día, el desatino de comprar «porquerías» de piel, madera o caucho en vez de optar por la excelencia áurea. Porque no todas las joyas son las de Vuitton. Cada día que pasa estoy más convencido que la debacle de la clase media tiene mucho de suicidio social. Con el empuje, que nadie lo dude, de unos políticos que nos prefieren pobres.