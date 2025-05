Libros lejos de las librerías

Puesto que si no me equivoco hoy empieza la Fira del Llibre, gran acontecimiento anual para los lectores a los que no les gusta visitar librerías, no tengo más remedio que decir algo sobre ello. ¿Por qué no tengo más remedio? Porque siempre lo hago, la razón más corriente y repetida para hacer las cosas. Por tradición, digamos. Ni me acuerdo de la cantidad de artículos que habré escrito sobre eso de los libros en la calle, a fin de que el lector no tenga que ir a buscarlos a la librería, que es su sitio, donde están quietecitos y a resguardo de la intemperie.

Docenas y docenas, desde luego, y supongo que muy parecidos, pero aún no he aprendido ese truco comercial, no sólo del gremio de libreros, de escribir para que me lean los que no les gustan los artículos de periódico. Otro gallo me cantaría, tal vez un gallo tecnológico y tuitero. Y eso que casi todo el comercio se basa en productos para los que prefieren un producto diferente. ¡Diferente! Eso sí, cada año por la Fira del Llibre, y puesto que hay que hablar de libros, procuro añadir alguna curiosidad sobre el tema. Así que ahora les hablaré de Ban Zhao, escritora china, historiadora, cortesana y pionera de los derechos de la mujer durante la dinastía Han, hace unos dos mil años. Profesora de matemáticas de las princesas y gran erudita apodada la Sabia, impulsó y fomentó el uso de papel, recién descubierto, dirigiendo la copia de la biblioteca imperial desde los soportes de bambú o seda al nuevo medio para la escritura, una hazaña colosal solo comparable a la actual digitalización de libros y demás material escrito. Autora famosa, también escribía poemas y aconsejaba sobre técnicas sexuales taoístas, quién sabe qué es eso, a fin de que las mujeres pudieran acceder al rango de viudas respetables. Se conservan tres volúmenes de sus obras completas, en papel, aunque no los encontrarán en esta Fira. Ni en ninguna parte, imagino. En cambio, busquen a otra china, Tessa Hulls, actual y nacida en California, cuyo voluminoso cómic Alimentar a los fantasmas. Autobiografía en viñetas, ganó el Premio Pulitzer 2025. Una maravilla. Y si no lo encuentran en la calle, lejos de las librerías, vayan después a alguna.