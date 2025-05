Perills dels partits polítics

Els partits polítics són instruments imprescindibles en una societat democràtica: aquesta frase podria haver estat escrita pel Chat GPT o haver estat pronunciada per un borratxo pedant i obvi a la barra d’un bar, però no per això és menys veritat. Ara bé, també poden funcionar com fàbriques d’antidemocràcia, ser com virus que contaminen i fan malbé el sistema de què formen part i que en teoria pretenen defensar i perpetuar. Tres són, diria, els perills que corren els partits polítics democràtics, i que en conseqüència poden abocar la democràcia al desastre.

El primer és no ser capaços de pensar més enllà de les seves dinàmiques i del perímetre mental dels seus interessos, és a dir, que la fontaneria del partit ocupi més esforços i talent que l’enginyeria de la societat i del país. El segon perill és que els partits i, per tant, els seus militants pensin i parlin amb el pilot automàtic ideològic posat, aplicant damunt el pla del present les fórmules doctrinals que, per tradició política o inèrcia ideològica, creuen que els pertoca aplicar, sense contrastar després si funcionen en la realitat, o si podrien funcionar millor incorporant-hi matisos, esmenes, ampliacions.

En aquest perill hi cau sovint, per exemple, l’esquerra sobiranista quan parla d’allò públic i allò privat. Com a esquerra que és, tendeix a sublimar sempre i per sistema tot el que és estatal o administratiu, obviant que els estats –l’estat espanyol n’és un cas flagrant– poden ser sectaris i generadors de desigualtats, i que no sempre fan feina pel bé comú ni pel gruix de la ciutadania, i obviant que les iniciatives privades també inclouen elements tan necessaris i positius per a la salut de les comunitats com són les associacions civils o les empreses petites i familiars. (Nota al marge: si el catalanisme-mallorquinisme hagués estat històricament tan estatalista com ho són ara certs catalanistes-mallorquinistes, les Illes Balears i sobretot Catalunya serien avui molt més reaccionàries i estarien molt més espanyolitzades del que ja ho estan.)

I, finalment, relacionat amb els dos anteriors, el tercer perill dels partits és que parlin bàsicament per acontentar la seva clientela, no per canviar la realitat segons els seus valors i les seves idees. Els tres perills mencionats, és clar, són més greus en el cas dels partits que no gaudeixen de majories i les idees dels quals no són hegemòniques. Són els perills que ara mateix estan amenaçant de corcar el sobiranisme d’esquerres.