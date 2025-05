Estoy sorprendido. He conversado con amics i coneguts, que decía la periodista Cristina Ros, y a todos les ha emocionado el homenaje que los franceses tributaron a Rafael Nadal. Y es que siempre había alguno que tenía algo que objetar. Por ejemplo, que Federer jugaba mejor que él, que Djokovic tiene más títulos, que no hablaba de Mallorca por el mundo, que Jaume Matas le contrató para jugar la ‘Batalla de las superficies’, que si es del Madrid, que si lo han fichado los árabes para limpiar su régimen, que si tal y que si cual. Yo no voy tan lejos, apenas sé que ha ganado 14 Roland Garros y un montón de títulos más, que de él habla hasta el New York Times y que ha creado una academia donde trabajan más de 400 personas, casi todos manacorins como él.

Todo eso es muy difícil de conseguir, casi imposible de repetir, pero bueno, sólo al alcance de unos poquísimos privilegiados. Así que vuelvo al principio. Para mí, lo que tiene un mérito incuestionable, lo que nos da una justa medida de Rafael Nadal, lo que cierra bocas y tuerce espinazos, es el homenaje que los parisinos le ofrecieron el domingo. Oh, là, là! Que los chovinistas más chovinistas del mundo se rindan ante un español era algo inimaginable. Toda la grandeur de la France, desde Vercingetorix a Pompidou pasando por Francisco I, el Rey Sol, Napoléon y De Gaulle, sin olvidar al bueno de Nicolas Chauvin, que dio nombre al patriotismo desmedido, se inclinaron ante un mallorquín que rompió a llorar. Emocionante, de verdad, porque este triunfo d’en Rafel es para mí muchísimo más importante que todos los demás.