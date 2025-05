Entre alienígenas y androides

La novela Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, se publicó hace unos veranos por entregas en El País y no recuerdo ahora –podría comprobarlo a través del móvil pero «preferiría no hacerlo», al modo del Bartelby de Menville– si el alienígena protagonista dejaba constancia de que la gente fuera pegada a su dispositivo de teclas y como hablando en voz alta por la calle en la Barcelona de la época. Es posible que para entonces esa práctica, la de andar pendiente del móvil, no estuviera tan extendida como lo está ahora, décadas después.

Pero hoy sí sería inevitable que un alienígena como Gurb anotara ese dato. Si hasta el androide del último libro de Vila-Matas, Canon de cámara oscura, envía y recibe guasaps con toda naturalidad. Paréntesis, porque este no es el tema: curioso que EVM recurra a un androide para mostrarse más próximo que en ninguna otra novela, tan próximo al día a día y tan fieramente humano. Fin del paréntesis y a lo que estaba. Si Gurb u otro alienígena aterrizara hoy por aquí sin haber consultado antes la wikipedia de allá, podría llegar a la conclusión de que los teléfonos móviles (o portátiles, como precisaba siempre Sobral) no son sino un apéndice del cuerpo de los seres humanos bípedos o un órgano fundamental suyo desde los tiempos de la creación o de como sea que empezara todo. Cuesta imaginar que no sea así. Los buses van llenos de móviles agarrando humanos –o igual es al revés– y en las calles pasa otro tanto. Hay gente, además, con auriculares de tamaño respetable que camina mirando lo que también podría ser una brújula. También cuesta imaginar qué se hacía antes con todo ese tiempo que se dedica a esos teléfonos a los que también se llama inteligentes. Es posible que haya quien llegue a este texto mediante uno de esos dispositivos. Es posible. Si así fuera y va por lo calle, que evite por favor chocarse con alguien.